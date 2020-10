Michael B. Jordan szykuje superbohaterski film "Static Shock"

Jeszcze w sierpniu podczas konwentu FanDome zapowiedziano, że w planach DC i studia Warner Bros. jest ekranizacja komiksu "Static Shock". Właśnie ujawniono, że producentem projektu będzie Michael B. Jordan (" Creed ", " Czarna Pantera ")., czytamy w oficjalnym oświadczeniu aktora. Jordan zaangażuje do projektu swoją firmę produkcyjną Outlier Society. Jednym z producentów filmu będzie też reżyser, scenarzysta i autor komiksów Reginald Hudlin , dodał Jordan Static, czyli Virgil Hawkins, to nastolatek, który zostaje wystawiony na działanie tajemniczego gazu i zyskuje elektromagnetyczne moce. Postać zadebiutowała w 1993 roku w serii wydawanej przez stworzoną przez czarnych twórców firmę Milestone Comics. Ich komiksy były dystrybuowane przez DC, a w 2008 postacie z uniwersum Milestone - w tym m.in. Static - zostały włączone do uniwersum DC. W latach 2000-2004 bohater pojawiał się w solowym serialu animowanym " Static Shock ".