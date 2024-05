Mike Figgis szykuje "szczery" dokument z planu "Megalopolis". "Megadoc" pokaże Coppolę przy pracy

Mike Figgis ujawni, co działo się za kulisami "Megalopolis"

, podglądający wzloty i upadki procesu twórczego - zarówno na etapie reprodukcji, produkcji jak i postprodukcji. Wywiadów do dokumentu udzielili m.in. Adam Driver Figgis zdradził, że skończył już montaż filmu i zapowiada, że może on mieć premierę na którymś z dużych jesiennych festiwali., a następnie na którejś platformie streamingowej zobaczymy, mówi Figgis Film przybliży między innymi moment, w którym Coppola w trakcie produkcji zwolnił szereg członków ekipy. Figgis twierdzi, że powodem była ich "relacja z marvelowym trybem kręcenia filmów":W " Megalopolis " występują m.in. Adam Driver Jon Voight . Zobaczcie zwiastun:Akcja " Megalopolis " toczy się w utopijnej wersji Nowego Jorku (zwanego Nowym Rzymem), który zostaje zniszczony w wyniku niewyobrażalnej katastrofy. Francis Ford Coppola napisał scenariusz filmu jeszcze w latach 80. Produkcja była bliska realizacji w 2001 roku, ale zamachy terrorystyczne na World Trade Center pogrzebały te plany. Z projektu zaczęli wycofywać się kolejni sponsorzy, a reżyser skupił się na mniejszych, bardziej osobistych dziełach. Aby sfinansować projekt, w 2022 roku Coppola zdecydował się sprzedać część należących do niego winnic. Wyłożył na produkcję 120 milionów dolarów.