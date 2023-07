Netflix: Top 10 tygodnia – widzowie otwierają oczy w Barcelonie

Ben ( Kevin Hart ) jest ochroniarzem w liceum. Od dwóch lat stara się przekonać detektywa Jamesa ( Ice Cube ), że jest kimś więcej, niż tylko uzależnionym od gier nieudacznikiem, niegodnym ręki jego siostry. Kiedy młody dostaje się do akademii policyjnej, w końcu nadarza się okazja, aby się wykazać. James zaprasza go na patrol, który definitywnie ma rozwiać jakiekolwiek wątpliwości i śmiertelnie zniechęcić Bena do wstąpienia do policji i związania się z jego siostrą. Nocna jazda po ulicach Atlanty prowadzi ich do najbardziej niebezpiecznego kryminalisty w okolicy, gdzie nowy partner detektywa udowodni, że jego niewyparzona gęba może być równie groźna, jak naładowane karabiny.