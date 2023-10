Netflix: Top 10 tygodnia – nowości popularne jak Beckham? Jak poradził sobie nowy thriller "Fair Play"?

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 2-8.10.2023

10 W nieskończoność Infinite 2021 1 godz. 46 min. Akcja Thriller Sci-Fi Mark Wahlberg Dylan O'Brien Mężczyzna stojący na granicy obłędu poszukuje wsparcia ze względu na niezwykłe wizje i inne umiejętności. Z pomocą przychodzi mu grupa nazywająca siebie "Nieskończonymi". Jej członkowie odblokowują wspomnienia bohatera z poprzednich wcieleń, mając nadzieję, że dzięki temu uda mu się udaremnić niecne plany ich kolegi.

9 Dom szpiegów Khufiya 2023 2 godz. 37 min. Thriller Szpiegowski Kret zakonspirowany w jednostce wywiadu morduje tajną agentkę. Bezkompromisowa funkcjonariuszka wytrwale go ściga, żeby pomścić koleżankę.

8 Maksymalne obciążenie Carga Máxima 2023 1 godz. 38 min. Akcja Thiago Martins Sheron Menezzes Roger, kierowca ciężarówki wyścigowej, traci wszystko. Dostaje wtedy kuszącą, ale niebezpieczną propozycję: ma prowadzić samochód używany przez gang złodziei do ucieczek.

7 Szach-mat Life of a King 2013 1 godz. 40 min. Dramat Cuba Gooding Jr. Dennis Haysbert Opowieść o byłym przestępcy, który po wyjściu z więzienia postanawia odmienić swoje życie, chroniąc innych przed popełnieniem jego błędów z młodości. Otwiera klub szachowy dla nastolatków i stara się nauczyć podopiecznych o wadze życia. rankingElement]



6 Miłość w przestworzach Love Is in the Air 2023 1 godz. 28 min. Komedia rom. Delta Goodrem Joshua Sasse Dana Randall jest bardzo oddana pracy pilotki dla linii lotniczej non-profit o nazwie Fullerton Airways z siedzibą w przepięknej północnej części australijskiego stanu Queensland. Razem z ojcem Jeffem i najlepszą przyjaciółką Nikki tworzą zespół świadczący usługi lotnicze mieszkańcom okolicznych wysp. Gdy na audyt finansowy przyjeżdża William, przedstawiciel ITCM Financial z Londynu, Dana wita go z otwartymi ramionami, mając świadomość, jak ważne dla jej biznesu jest wsparcie finansowe jego firmy. Dana nie wie jednak, że William zjawił się z zadaniem udowodnienia, że jej linia lotnicza jest pod kreską i kwalifikuje się do zamknięcia. Spędzając coraz więcej czasu z Daną i lokalną społecznością, William czuje wewnętrzne rozdarcie. Darzy Danę uczuciem, zresztą odwzajemnionym – do chwili, gdy cel jego przyjazdu wychodzi na jaw.

5 Balerina Ballerina 2023 1 godz. 33 min. Thriller Akcja Jong-seo Jun Ji-hoon Kim Pogrążona w żałobie po stracie przyjaciółki, której nie udało jej się uratować, była ochroniarka Ok-ju postanawia spełnić ostatnie życzenie zmarłej – zemścić się.

4 Znachor 2023 2 godz. 20 min. Melodramat Obyczajowy Leszek Lichota Maria Kowalska Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę.

3 Fair Play 2023 1 godz. 53 min. Thriller Phoebe Dynevor Alden Ehrenreich Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.

2 Gad Reptile 2023 2 godz. 16 min. Dramat Kryminał Thriller Benicio del Toro Alicia Silverstone Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.

1 Nigdzie Nowhere 2023 1 godz. 49 min. Dramat Thriller Anna Castillo Tamar Novas Ciężarna kobieta samotnie dryfująca na morzu w kontenerze próbuje przetrwać po ucieczce ze zdewastowanego kraju rządzonego przez dyktaturę.

Anna Castillo w filmie "Nigdzie"



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 2-8.10.2023

10 Virgin River 2019 - 44 min. Dramat obyczajowy Alexandra Breckenridge Martin Henderson (Sezon 5) Problemy macierzyństwa skłaniają Mel do podjęcia ważnej decyzji dotyczącej jej przyszłości w klinice, gdy z powodu ciąży nieoczekiwanie budzą się w niej dawne emocje. Pragnąc udowodnić Mel swoją wartość, Jack zmierza się ze swoimi demonami z przeszłości – oraz oczywiście z Charmaine. Gdy z powodu niepełnosprawności Doc i Hope zaczynają tracić poczucie własnej tożsamości, szukają pocieszenia w społeczności, swojej nowej rodzinie oraz w sobie nawzajem.

9 Spotkania Encounters 2023 49 min. Dokumentalny (Sezon 1) Masowe obserwacje UFO z ostatnich 50 lat wywołują intrygę i są tematem tego dokumentu przedstawiającego relacje świadków, wypowiedzi ekspertów oraz nowe dowody.

8 One Piece 2023 - 57 min. Fantasy Przygodowy Iñaki Godoy Emily Rudd (Sezon 1) " One Piece " to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na otwartym morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichiro Ody . Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.

7 Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez (Sezon 2) To już nie jest gra. Zaślepiony żądzą zemsty na Hubercie Pellegrinim Assane doprowadził do rozbicia własnej rodziny. Przyparty do muru, musi teraz obmyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo.

6 Ukochane dziecko Liebes Kind 2023 Kryminał Thriller Kim Riedle Naila Schuberth (Miniserial) Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah. " Ukochane dziecko " zaczyna się od tego, na czym tradycyjne thrillery zwykle się kończą – wybawienia. Jednak prawdziwy koszmar rozpoczyna się dopiero wraz z przybyciem rodziców Leny do szpitala tej samej nocy. Przez prawie 13 lat rozpaczliwie poszukiwali oni swojej zaginionej córki…

5 Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez (Sezon 1) Kiedy Assane Diop był nastolatkiem, jego życiem wstrząsnęła śmierć ojca, oskarżonego o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później Assane pomści go, inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz".

3 Sex Education 2019 - 2023 50 min. Dramat Komedia Gillian Anderson Asa Butterfield (Sezon 4) Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości – w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy – sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?! Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie…

2 Lupin 2021 - 47 min. Kryminał Omar Sy Vincent Londez (Sezon 3) Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.

1 Beckham 2023 1 godz. 11 min. Biograficzny Dokumentalny Sportowy David Beckham Victoria Beckham (Miniserial) " Beckham " to czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii.

Zwiastun serialu "Beckham"