Netflix: polski Top 10 tygodnia – nie tylko "Chaos" na szczycie. Poznajcie ulubione tytuły

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 21-27.04.2025

8 Co za życie Life or Something Like It 2002 1h 43m Dramat Komedia Romans Stephen Herek USA Dramat Komedia Romans Angelina Jolie Edward Burns Lannie jest piękną, ambitną dziennikarką telewizyjną, która do tej pory uważała, że ma idealne włosy, idealnego chłopaka, idealne mieszkanie i w ogóle idealne życie do czasu, gdy poznaje ulicznego "proroka", który zamienia jej idealny świat w prawdziwy chaos – też idealny. Postanawia przewartościować wszystko, czym do tej pory żyła, a ma na to zaledwie 7 dni. Z pomocą swego przystojnego współpracownika Pete'a, Lannie stawia czoła przeznaczeniu.

7 Psi Patrol: Wielki film PAW Patrol: The Mighty Movie 2023 1h 32m Animacja Familijny Cal Brunker Kanada USA Animacja Familijny Mckenna Grace Taraji P. Henson W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.

3 Światłoczuła 2024 1h 33m Romans Tadeusz Śliwa Polska Romans Matylda Giegżno Ignacy Liss Agata pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko – karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie miał nic. Ich losy splatają się w nieoczekiwanym momencie – podczas sesji zdjęciowej. To spotkanie rozpoczyna inspirującą podróż ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą. Agata uczy Roberta odbierać świat za pomocą wszystkich zmysłów. On uczy ją otwartości na to, co nowe, nieznane. Wspólnie zmierzą się z własnymi ograniczeniami, przeszłością i zawalczą o to, co w życiu najważniejsze – o miłość.

2 Chaos Havoc 2025 1h 47m Thriller Akcja Gareth Evans USA Wielka Brytania Thriller Akcja Tom Hardy Timothy Olyphant Walker ( Tom Hardy ) to poturbowany przez życie detektyw, który toruje sobie drogę przez kryminalny półświatek, stopniowo przejmujący władzę nad miastem. Po nieudanej operacji narkotykowej Walker ma na głowie kilka wrogich frakcji - mściwy syndykat przestępczy, skorumpowanego polityka, a także innych policjantów. Próbując uratować syna ważnej figury, którego zaangażowanie w transakcję narkotykową ujawnia siatkę powiązań korupcyjnych i spisek, jest zmuszony stawić czoła demonom swojej przeszłości.

1 iHostage 2025 1h 42m Thriller Bobby Boermans Holandia Thriller Soufiane Moussouli Admir Sehovic iHostage " to trzymający w napięciu thriller inspirowany szokującym zdarzeniem, do którego doszło w Amsterdamie w roku 2022. Pewien mężczyzna napadł wtedy na sklep Apple'a w Amsterdamie i wziął zakładników. Głównym bohaterem uczyniono Bułgara, któremu przyszło zajrzeć śmierci w oczy, kiedy uzbrojony napastnik uwięził osoby przebywające w budynku. Całość historii oglądamy jednak w " iHostage " także oczami napastnika, innych zakładników i służb, co czyni z filmu emocjonującą opowieść o odwadze, walce o życie i długotrwałych konsekwencjach przemocy.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 21-27.04.2025

6 Projekt UFO 2025 50m Dramat Komedia Kasper Bajon Polska Dramat Komedia Piotr Adamczyk Maja Ostaszewska (Miniserial) Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn – upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich – wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.

4 Ogrodnik El jardinero 2025 46m Dramat Thriller Miguel Sáez Carral Rafa Montesinos Hiszpania Dramat Thriller Álvaro Rico Cecilia Suárez (Miniserial) Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes - morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.

3 Ransom Canyon 2025 - 47m Melodramat Western Amanda Marsalis David McWhirter USA Melodramat Western Minka Kelly Josh Duhamel (Sezon 1) Witajcie w Ransom Canyon, gdzie miłość, dramaty i lojalność mieszają się ze sobą w cieniu szkarłatnych gór Texas Hill Country. Trzy ranczerskie rodziny splecione są tutaj w konflikcie o ziemię, a ich życiu i dziedzictwu zagrażają zewnętrzne siły gotowe zniszczyć ich zasady i przekonania. Głównym bohaterem historii jest stoicki Staten Kirkland ( Josh Duhamel ), który dochodzi do siebie po bolesnej stracie i żyje misją zemsty. Jedyną jasną rzeczą w jego życiu jest blask w oczach bliskiej mu Quinn O'Grady ( Minka Kelly ), wieloletniej przyjaciółki rodziny i właścicielki miejscowej sali tanecznej. W trakcie toczącej się walki o Ransom do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj i zaczyna wygrzebywać dawno zakopane tajemnice. Choć Staten czuje, że pętla na jego szyi zaczyna się zacieśniać, podejmuje walkę o miejsce, które nazywa domem, oraz miłość, która jako jedyna może odpędzić nawiedzające go demony.

1 Szklana kopuła Glaskupan 2025 46m Kryminał Thriller Henrik Björn Lisa Farzaneh Szwecja Kryminał Thriller Leonie Vincent Johan Hedenberg (Miniserial) Behawiorystka i kryminolożka Lejla wraca do małej społeczności, położonej gdzieś w Szwecji. To miejsce budzi w niej mieszane uczucia. To właśnie w tym miasteczku była w młodości przetrzymywana jako zakładniczka przez nieznanego sprawcę, ale też właśnie tam wreszcie znalazła swój dom z emerytowanym już policjantem, Valterem. Krótko po powrocie Lejli znika pewna dziewczyna. Gdy Valter i Lejla próbują odkryć, co się z nią stało, Lejla musi stawić czoło własnym mrocznym sekretom, których długo nie dopuszczała do świadomości. Okazuje się, że cała wioska skrywa tajemnice. Czy to możliwe, że historia właśnie się powtarza?

