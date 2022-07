Netflix: Top 10 tygodnia – kto zatrzyma "Stranger Things"?

Top 10 filmów Netflixa na świecie: 4-10.07.2022

9 Rzut życia Hustle 2022 58 min. 7,0 13 435 ocen społeczności 2 597 chce zobaczyć Komedia Sportowy Adam Sandler Queen Latifah Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.

7 Niebezpieczne związki Les Liaisons dangereuses 2022 49 min. 4,6 654 oceny społeczności 75 chce zobaczyć Melodramat Paola Locatelli Simon Rérolle Siedemnastoletnia Célène jest idealistką. Wierzy w miłość absolutną i bardziej interesuje ją czytanie niż przesiadywanie w sieciach społecznościowych. Przygotowuje się do rozłąki ze swoim narzeczonym, Pierrem, ponieważ opuszcza Paryż i przenosi się do Biarritz. Nie mija dużo czasu, zanim musi stawić czoła podłej elicie z nowej szkoły, na czele której stoją Vanessa, była gwiazda wielkiego ekranu i królowa Instagrama, oraz Tristan, który jest równie niebezpieczny co kusicielski. Célène zakochuje się w nim, nie podejrzewając, że padła ofiarą okrutnego zakładu pomiędzy Tristanem i Vanessą. Jak daleko się posuną?

6 W środku burzy Grand Isle 2019 37 min. 4,5 1 050 ocen społeczności 165 chce zobaczyć Thriller Akcja Nicolas Cage KaDee Strickland Nicolas Cage wciela się w Waltera, byłego marines, który po ukończonej służbie powraca do czekającej na niego żony. Gdy wynajęty do naprawy ogrodzenia sąsiad musi schronić się w jego domu, oferuje mu 20 tysięcy dolarów za morderstwo kobiety. Pod osłoną nocy i szalejącej za oknem wichury rozgrywa się niebezpieczna gra na śmierć i życie.

2 Dziewczyna ze zdjęcia Girl in the Picture 2022 42 min. 6,8 2 106 ocen społeczności 900 chce zobaczyć True crime Mark Chinnery Natalie De Vincentiis W wyniku niewyjaśnionej śmierci młodej matki oraz późniejszego porwania jej syna zostaje na nowo otwarta kwestia jej tożsamości, która pozostaje tajemnicą od dziesięcioleci. Jaki ma to związek z mordercą poszukiwanym przez władze federalne?

1 Morska bestia The Sea Beast 2022 55 min. 6,8 1 216 ocen społeczności 360 chce zobaczyć Animacja Przygodowy Karl Urban Zaris-Angel Hator Dawno temu w morzach i oceanach rządziły przerażające bestie, a łowcy potworów, takich jak nieustraszony Jacob Holland, cieszyli się ogromną estymą. Gdy na słynnym statku Jacoba ukrywa się Maisie Brumble, łowca zyskuje nieoczekiwanego sprzymierzeńca, z którym wyrusza w epicką podróż przez nieznane wody. " Morska bestia ", najnowsze dzieło nagrodzonego Oscarem reżysera Chrisa Williamsa , zaprasza widzów na przygodę poza krańcami mapy.

Top 10 seriali Netflixa na świecie: 4-10.07.2022

9 Control Z 2020 37 min. 7,0 3 526 ocen społeczności 989 chce zobaczyć Dramat Ana Valeria Becerril Michael Ronda (Sezon 3) Gdy haker zaczyna ujawniać najbardziej intymne sekrety uczniów całej szkole, porządek społeczny w El Colegio Nacional zostaje wywrócony do góry nogami. Popularne dzieciaki padają ofiarą prześladowań, status wyrzutków społecznych rośnie, a podejrzany jest każdy. Sofia, inteligentna samotniczka uzbrojona w zdolność dedukcji, ściga się z czasem, by dopaść hakera, zanim ten ujawni kolejne tajemnice. Po drodze uczy się, jak nawiązywać przyjaźnie i odkrywa, czym jest empatia. A może nawet się zakocha?

8 The Umbrella Academy 2019 7,4 55 898 ocen społeczności 10 857 chce zobaczyć Fantasy Akcja Elliot Page Tom Hopper (Sezon 1) Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve’a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.

7 Niezwykła prawniczka Woo I-sang-han Byeon-ho-sa U-yeong-u 2022 8,5 4 oceny społeczności 11 chce zobaczyć Dramat Eun-bin Park Tae-oh Kang (Sezon 1) Znakomita prawniczka Woo Young-woo stawia czoła wyzwaniom na sali sądowej i poza nią jako nowicjuszka w uznanej kancelarii adwokackiej i kobieta w spektrum autyzmu.

6 Turbulencje Manifest 2018 43 min. 6,7 4 176 ocen społeczności 3 188 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Melissa Roxburgh Josh Dallas (Sezon 1) Zaginiony podczas lotu samolot po kilku latach powraca. Jego pasażerowie muszą zmierzyć się z życiem, które toczyło się bez nich, i z nową, zaskakującą rzeczywistością.

5 Stranger Things 2016 8,3 269 133 oceny społeczności 39 848 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 – upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

4 Stranger Things 2016 8,3 269 133 oceny społeczności 39 848 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

3 The Umbrella Academy 2019 7,4 55 898 ocen społeczności 10 857 chce zobaczyć Fantasy Akcja Elliot Page Tom Hopper (Sezon 3) Członkom Akademii Umbrella udało się nie dopuścić do końca świata w 1963 roku. Wracają więc do swojego teraźniejszego domu w przekonaniu, że zapobiegli apokalipsie i raz na zawsze zresetowali czasoprzestrzeń. Po krótkiej przerwie na świętowanie szybko okazuje się jednak, że sytuacja uległa sporej (no dobrze – całkowitej) zmianie. Na scenę wkracza bowiem Akademia Sparrow. Jej sprytni, eleganccy i przyjemni jak papier ścierny członkowie natychmiast ścierają się z Akademią Umbrella w brutalnej walce, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się jednak najmniejszym problemem dla wszystkich zainteresowanych. Superbohaterom przychodzi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, porażkami i niespodziankami, a także stawić czoła niezidentyfikowanemu bytowi, który sieje we Wszechświecie zamęt i spustoszenie (przy czym niewykluczone, że jego pojawienie się to tak naprawdę ich sprawka). Czy rodzeństwu uda się przekonać nową (lepszą?) rodzinę Taty do pomocy, aby wspólnie naprawić to, co zepsuło ich przybycie? Czy powrót do życia sprzed apokalipsy będzie możliwy? A może ten nowy świat okaże się czymś więcej niż tylko drobną anomalią w czasoprzestrzeni?

2 Stranger Things 2016 8,3 269 133 oceny społeczności 39 848 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu " Stranger Things " rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

1 Stranger Things 2016 8,3 269 133 oceny społeczności 39 848 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 4) Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

Ubiegły tydzień to kolejne powiększenie rekordu " Stranger Things ". Do puli ponad miliarda obejrzanych godzin dodano kolejne 188 milionów, dzięki czemu czwarty sezon przygód nastolatków z Hawkins zaczyna zbliżać się do dotąd niepobitego " Squid Game ". Znacznie mniej okazałym dorobkiem może pochwalić się film animowany " Morska bestia ", któremu ledwie 33 miliony godzin wystarczyły do wdrapania się na szczyt listy najpopularniejszych filmów tygodnia. Aż siedem pozycji w tym rankingu do debiuty – to zarówno zupełne nowości, jak i hity ubiegłych lat wciąż przyciągające publikę. Poniżej prezentujemy tytuły, które w ubiegłym tygodniu zostały najchętniej oglądanymi pozycjami z biblioteki platformy Netflix.