Netflix. Walka ze współdzieleniem kont działa!

Netflix przedstawił w środę finansowe sprawozdanie za II kwartał. Wyniki związane z ostatnimi zmianami w platformie są lepsze od tych, jakich spodziewało się Wall Street.



Prawie 6 milionów nowych użytkowników



Netflix pochwalił się, że zysk na akcję wyniósł w drugim kwartale 3,29 dol. To kwota dużo wyższa od tej, jaką prognozowali specjaliści z Wall Street - 2,86 dol. Ogólne wpływy były jednak nieco niższe, bo 8,2 mld dolarów (spodziewano się 8,6 mld).



Walka ze współdzieleniem kont przynosi już pierwsze wyraźne korzyści. Szef Netfliksa pochwalił się, że w II kwartale platformie przybyło 5,9 mln nowych użytkowników.



Co ciekawe, wielu z nich wybiera wprowadzony stosunkowo niedawno nowy plan - Netflix z reklamami. Platforma zamierza dalej go rozwijać i już zapowiedziała, że w USA z oferty zniknie najtańszy plan subskrypcji wersji bez reklam.



Użytkownicy będą więc mieli do wyboru wersję z reklamami (za 6,99 dolarów miesięcznie), standardową wersję bez reklam (za 15,49 dolarów) oraz wersję premium bez reklam (za 19,99 dolarów).