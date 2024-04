Stephen Amell i Alexander Ludwig wrócą do wrestlingu?

Wrestling na platformie Netflix. Czy będzie trzeci sezon "Heels"?

Zwiastun serialu "Heels"

Serialzostał zamówiony przez Starz w 2019 roku. Jego akcja rozgrywała się w świecie półamatorskiego wrestlingu w małym miasteczku. Bohaterami są dwaj bracia, którzy próbują utrzymać przy życiu interes ojca polegający na organizowaniu w małych miasteczkach walk wrestlerów. Na ringu jeden z nich gra tego dobrego, drugi jest złym. Poza ringiem sytuacja jest bardziej skomplikowana. Postać grana przez Ludwiga jest pełna kompleksów i często ma problemy z popularnością, jaką się cieszy. Autodestrukcyjne skłonności czasami udaje mu się ukrywać pod maską uroczego przystojniaka.Gwiazdami serialu byli Stephen Amell (" Arrow ") i Alexander Ludwig (" Wikingowie "). Starz skasowało serial po emisji 16 odcinków podzielonych na dwa sezony.Netflix ostatnio mocno inwestuje w wrestling. W styczniu rozpocznie nadawanie. Prawa do transmisji WWE Netflix zakupił na 10 lat za 5 miliardów dolarów.Na razie Netflix nie zapowiada trzeciego sezonu serialu. Jeśli jednakstanie się hitem platformy, to może dać zielone światło kontynuacji.Problemem może być jednak dostępność gwiazd. Stephen Amell dołączył właśnie do planowanego spin-offu(serialu, któremu drugą młodość zapewnił właśnie Netflix). Z kolei Alexander Ludwig ma być gwiazdą serialu SF platformy MGM+