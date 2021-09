Niedziela i poniedziałek na Millennium Docs Against Gravity

"Tańcząca z rekinami", "Niewidzialne matki", "Nowa Korporacja", debaty i spotkania z reżyserami. Zapraszamy na najciekawsze filmy i wydarzenia!

NIEDZIELA, 5 WRZEŚNIA

Film i debata: "Tęczowa rodzina", reż. Marco Simon Puccioni. Kinoteka, sala 1 16:00

Film i wydarzenie: "Chwała Królowej" ("Glory to the Queen"), reż. Tatia Skhirtladze, Anna Khazaradze. Luna, sala A 16:30

Film i wydarzenie: "W Centrum Komiksu", reż. Maciej Bierut, Elektronik, Duża sala 18:00

Film i spotkanie: "Bezgłos", reż. Reka Valerik. Kinoteka, sala 2 18:30

Film i spotkanie: "Nowa Ewangelia" reż. Milo Rau. Kinoteka, sala 2 20:30

PONIEDZIAŁEK, 6 WRZEŚNIA

Wydarzenie: II Forum Filmu Dokumentalnego dla Dzieci. Finał programu "SKOK w DOK. Laboratorium Pomysłów Dokumentalnych" , Luna, sala B, 10:00-15:00

Premiera filmowa i spotkanie: "Bukolika", reż. Karol Pałka, Kinoteka, sala 3, 18:00

Film i debata: "Odwaga", reż. Aleksiej Paluyan, Luna, sala B, 18:15

Film i spotkanie: "Niewidzialne matki", reż. Maia Martiniak, Kinoteka, sala 1, 18:30

Intymny obraz życia Giampietro, Marco (reżysera filmu) i dwójki ich synów - Davida oraz Denisa. Tęczowa rodzina musi znaleźć swój sposób na istnienie w świecie, w którym wszystko jest skrojone pod heteroseksualne pary.Debata po filmie: O wychowaniu dzieci przez pary jednopłcioweW naszym kraju pary jednopłciowe, które wspólnie wychowują dzieci, są demonizowane i przedstawiane jako zagrożenie dla "tradycyjnej rodziny". Ale brak praw nie sprawia, że te rodziny znikną. Czy Polska jest gotowa przyjąć, że równe prawa należą się wszystkim?Gościnie i gość: Ewelina i Kasia Domańskie, adw. Karolina Gierdal, Dr n. med. Daniel Bąk. Prowadzenie: Maja HebanWięcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Rezerwacja-2 Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Debata%253A-O-wychowywaniu-dzieci-przez-pary Ich historie są w stanie przyćmić nawet serial " Gambit królowej ". Nona Gaprindashvili, Nana Alexandria, Maia Chiburdanidze i Nana Ioseliani to cztery legendarne szachistki z Gruzji, które podczas zimnej wojny zrewolucjonizowały szachy kobiet na całym świecie i stały się radzieckimi ikonami emancypacji kobiet. Film portretuje ich obecne życie, jednocześnie odkrywając ich olbrzymie dziedzictwo.Wydarzenie: Dzień Szachowy: symulowana gra szachowa - zagraj z arcymistrzyniąPrzyjdź i zagraj z arcymistrzynią Beatą Zawadzką, która wykona symultanę tzn. będzie grała jednocześnie z dwudziestoma osobami.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Chwala-krolowej Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Dzien-Szachowy%253A-Symultana-szachowa---zagraj-z Humorystyczna kronika kultury komiksu w Polsce pokazana przez pryzmat kultowego sklepu, który zrzesza pasjonatów. Centrum Komiksu ma tak bogatą historię, że na jej kanwie film przygląda się przemianom rynku wydawniczego w Polsce.Wydarzenie: Niedzielne targi komiksu w Elektroniku. Kino Elektronik 12:00-20:00W niedzielę w kinie Elektronik odbędzie się premiera filmu " W Centrum Komiksu Macieja Bieruta . Wszystkich, którzy chcieliby poznać część bohaterów i bohaterek filmu oraz kupić ciekawe komiksy, zapraszamy na targi. Przez cały dzień będą odbywały się w przestrzeni kina.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/W-Centrum-Komiksu Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Niedzielne-targi-komiksu-w Khavaj jest zawodnikiem MMA i uchodźcą z Czeczenii, który uciekł do Belgii w wyniku prześladowań osób LGBT+ przez reżim Kadyrowa. W efekcie doznanej traumy stracił głos – cierpi na afonię, której pomóc może przede wszystkim bezpieczna przestrzeń i odzyskanie spokoju.Spotkanie po filmie: Reka Valerik (reżyser)Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Bezglos Mel Gibson sfilmowali ukrzyżowanie Jezusa w mieście Matera na południu Włoch. W 2019 roku Matera stała się tłem dla rejestracji męki pańskiej na nowo. Tym razem w Jezusa wcielił się czarny kameruński działacz polityczny Yvan Sagnet, który na co dzień broni praw nielegalnych pracowników wykorzystywanych przez mafijny system rolniczy.Spotkanie online po filmie: Milo Rau (reżyser)Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Nowa-Ewangelia Szesnastoletni Ñoño żyje w spokojnym miasteczku na meksykańskiej prowincji. Lubi prowadzić zajęcia sportowo-taneczne dla miejscowych dzieciaków i zdaje się być radosnym nastolatkiem. Jednak o zachodzie słońca wymyka się nad wodę, gdzie nakłada makijaż i przymierza sukienki… Na jego twarzy maluje się wtedy autentyczne szczęście – w końcu może być sobą.Spotkanie po filmie: Bruno Santamaría Razo (Reżyser)Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Jeszcze-nie Kolejne Forum Kina Dokumentalnego dla Dzieci. Opowiemy o idei programu SKOK w DOK - dlaczego warto tworzyć i finansować polskie kino dokumentalne dla dzieci.Wstęp na wydarzenie bezpłatny. Zapisy pod adresem: diana@againstgravity.pl Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/II-Forum-Filmu-Dokumentalnego-dla-Dzieci.-Final-programu-%2522SKOK-w-DOK.-Laboratorium-Pomyslow Ostatnie pokolenie ", reż. Mikołaj Borowy Janka budzi się codziennie rano ze świadomością nadchodzącego końca świata. Zdaniem naukowców w 2030 roku uruchomimy reakcję łańcuchową, która oznaczać będzie koniec naszej cywilizacji. To brzemię popycha Jankę do radykalnego działania.Premiera filmowa: " 7-My sierpnia ", reż. Michał Bolland W 2020 roku przez Polskę przeszło homofobiczne tsunami. Osoby LGBT+, które jako wroga wskazała partia rządząca, stały się obiektem intensywnej nagonki władzy wspieranej przez kościół i funkcjonariuszy mediów publicznych. Przełom nastąpił 7 sierpnia – w dniu, kiedy społeczność LGBT+ powiedziała dość, demonstrując na ulicach Warszawy w obronie jednej z nich – aktywistki Margot. Tego dnia siła tęczowej solidarności zderzyła się z brutalną agresją policji. Doszło do głośnych, pokazowych zatrzymań, w wyniku których 48 uczestniczek i uczestników protestu trafiło do aresztuWięcej o filmach i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/moviesPackage/7th-of-August-%252B-The-Last Nakręcona w 2003 roku " Korporacja " była jednym z najpopularniejszych filmów dokumentalnych na świecie. " Nowa Korporacja " przedstawia ewolucję, jaką przeszła współczesna korporacja po wielkim kryzysie w 2008 roku.Debata po filmie: Korporacje czy państwo - kto powinien mieć większą władzę?Państwo jest problemem, sektor prywatny jego rozwiązaniem – takie podejście dominuje od lat 70-tych. Od tego czasu zyski korporacji stale rosną. Po filmie porozmawiamy o tym, jaka jest rola państwa w nowoczesnej gospodarce oraz jakie zagrożenia płyną z wizji świata rządzonego przez międzynarodowe korporacje.Gościnie i gość: Piotr Wójcik, Maria Thun-Janowska, Dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW. Prowadząca: prof. UW dr hab. Karolina SafarzyńskaWięcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Nowa-korporacja Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Debata%253A-Korporacje-czy-panstwo---kto-powinien-miec-wieksza Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/395900345210769/ Danusia i jej córka Basia żyją gdzieś na obrzeżach świata, zgodnie z rytmem i prawami natury, wśród zwierząt i duchów umarłych. Ich enklawa daje spokój i poczucie bezpieczeństwa, ale także powoduje tęsknotę za kontaktem z drugim człowiekiem. " Bukolika " to przypowieść o ludziach żyjących inaczej oraz czuła obserwacja, z której rodzi się ciekawość i próba zbliżenia.Po filmie spotkanie z reżyserem.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Bukolika Podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 roku troje aktorów z podziemnego Białoruskiego Wolnego Teatru w Mińsku: Maryna, Pavel i Denis angażuje się w masowe protesty przeciwników Aleksandra Łukaszenki. Flm dokumentuje ich odważny, pokojowy opór przed i w trakcie protestów, portretując tym samym dzisiejszą Białoruś.Debata po filmie: "Odwaga": wolna sztuka kontra Łukaszenka - spotkanie z reżyserem Aliakseiem Paluyanem i operatorką Tanyą HaurylchykW języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.Jak żyć w kraju, w którym od 27 lat rządzi jeden człowiek? Jak wygląda dziś walka o podstawowe demokratyczne prawa? W dokumentalnym debiucie pełnometrażowym " Odwaga " podąża za trójką aktorów, którzy dołączają do protestu przeciwko reżimowi Łukaszenki. O filmowaniu z wnętrza obywatelskiego tłumu opowiedzą na spotkaniu reżyser i autorka zdjęć.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Odwaga Więcej o wydarzeniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/%25E2%2580%259EOdwaga%25E2%2580%259D%253A-wolna-sztuka-kontra-Lukaszenka---spotkanie-z-rezyserem-Aliakseiem-Paluyanem-i-operatorka-Tanya Melody zaszła w ciążę w wieku 16 lat, a jej poród zakończył się cesarskim cięciem. Lekarze wykonali zabieg nie współpracując z nią. Drugi poród odbył się drogą naturalną, ale postawa lekarzy się nie zmieniła. Film dokumentuje kontrowersyjny temat traumy porodowej i przemocy, która nadal jest obecna przy porodzie.Spotkanie po filmie: Co to znaczy rodzić po ludzku?W języku słowackim z tłumaczeniem na język polski.Poród to nie tylko skurcze macicy, ale doświadczenie wielowymiarowe, duchowe, psychiczne i medyczne. Narodziny dziecka dla wielu rodziców są wyjątkowym momentem w życiu, jednak sam poród bywa dla nich traumą. Część kobiet może doświadczać trudności emocjonalnych takich jak PTSD (zespół stresu pourazowego) lub depresji poporodowej. Po filmie porozmawiamy o sytuacji kobiet w okresie okołoporodowym. Jakie mają możliwości i jakie przysługują im prawa?Gościnie: Maia Martiniak, Joanna Pietrusiewicz. Prowadząca: Ewa KaletaWięcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Niewidzialne Więcej o spotkaniu: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/event/Spotkanie%253A-Co-to-znaczy-rodzic-po Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/348650570035987/ Valerie Taylor to żywa legenda w świecie nurkowania. W latach 50. XX wieku była łowczynią rekinów i mistrzynią w ich zabijaniu. Z czasem zamieniła włócznię na aparat fotograficzny i stała się aktywną działaczką na rzecz ochrony tych groźnych stworzeń. Współpracowała ze Stevenem Spielbergiem przy filmie " Szczęki ", podbiła świat nurkowania zdominowany przez mężczyzn, a jej zapał i pasja wpłynęły na powszechną wiedzę ludzi na temat rekinów oraz na to, jak je postrzegamy.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/18/pl/warszawa/movie/Tanczaca-z