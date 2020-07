Nowa "Liga sprawiedliwości" nie będzie częścią uniwersum DC

W rozmowie z portalem Beyond The Trailer Zack Snyder ujawnił, że szykowana dla platformy HBO Max reżyserska wersja " Ligi sprawiedliwości " nie będzie częścią ekranowego uniwersum DC.- stwierdził reżyser -Zdaniem Snydera siłą DC jest koncepcja multiwersum, dzięki czemu twórcy filmów mają więcej wolności artystycznej.uważa filmowiec.Idea multiwersum od lat funkcjonuje w komiksach. Pozwala ona kilku różnym wersjom tych samych postaci na współistnienie oraz interakcję. Wątek alternatywnych rzeczywistości ma zostać wprowadzony do kinowego uniwersum DC we " The Flash ".Reżyserska wersja " Ligi sprawiedliwości " trafi na HBO Max w przyszłym roku.