Słoneczny patrol znów będzie biegał w slow-motion po plaży

Trochę to stacji FOX zajęło, ale w końcu wiemy, kiedy serial "Baywatch" trafi na antenę. Jeśli tytuł brzmi Wam znajomo, to nie jest to przypadek. Serial będzie nową wersją wielkiego telewizyjnego hitu lat 90., który znamy w Polsce pod tytułem "Słoneczny patrol".
"Słoneczny patrol" ze zleceniem na pierwszy sezon
Nowy "Baywatch" został ogłoszony w 2024 roku. Jednak od tamtej pory przeszedł spore zmiany. Zdecydowano się na przykład na zmianę showrunnera. Nowym prowadzącym został Matt Nix, który ma swoim koncie popularny przed laty serial "Tożsamość szpiega".
Pierwszy sezon składać się będzie z 12 odcinków. Ich premiera odbędzie się jesienią 2026 roku. Podczas swojego pierwszego pobytu na ekranach telewizyjnych "Słoneczny patrol" zdefiniował na nowo plażowe życie i wyniósł zawód ratownika do poziomu ikony popkultury. Teraz, wraz z naszymi partnerami z Fremantle, ten telewizyjny hit przygotowujemy na powrót specjalne dla współczesnej widowni – czytamy w komunikacie szefa Fox Television Network Michaela Thorna.
"Słoneczny patrol" opowiadał o perypetiach grupy ratowników pracujących na kalifornijskich plażach. W późniejszych sezonach akcja została przeniesiona na Hawaje.