OSCARY 2020: Biedacy, dilerzy i głowa polująca na krew

Do 72 wzrosła liczba państw, które ogłosiły chęć walki o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnim czasie uczyniły to: Argentyna, Hongkong i Tajlandia.Reprezentantem Argentyny został komediodramat o grupie osób, oszukanych przez skorumpowanego prawnika i bank, postanawiających ukraść to, co się im należy. Filmpowstał na bazie książki Eduardo Sacheriego . Jego inny tekst był pierwowzorem- filmu, który przyniósł Argentynie Oscara, jednego z dwóch, jakie otrzymał ten kraj.Hongkong postawił na kasowy przebój, thriller sensacyjny. Opowieść o walce miliardera, samozwańczego mściciela, z królem narkobiznesu zarobiła prawie 200 milionów dolarów.Hongkong zdobył do tej pory dwie nominacje do Oscarów, ale zero statuetek.Ciekawego wyboru dokonała Tajlandia. Kraj reprezentować będzie horroro głowie nastolatki, która nocami oddziela się od ciała, by polować na krew i świeże mięso.Tajlandia wciąż czeka na swoją pierwszą oscarową nominację.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara.