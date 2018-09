Oscary 2019: Jest już 70 kandydatów do statuetki

3 2 1



Do 70 wzrosła liczba państw, które zadeklarowały udział w walce o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ciągu ostatnich dni zrobiły to: Francja, RPA, Kostaryka, Indie i Bangladesz.Francję reprezentować będzie dramatw reżyserii Emmanuela Finkiela . Kraj ten walczy o dziesiątego Oscara. Jednak od ostatniej nagrody Akademii minęło już ćwierć wieku.RPA postawiło na kino akcji. Kandydatem został obraz, który zadebiutował na początku miesiąca na festiwalu w Toronto,. Jest to piętnasty film w historii walczący o nagrodę Akademii. RPA statuetkę zdobyło raz, w 2006 roku zaPo raz siódmy do oscarowej rywalizacji przystąpiła Kostaryka. Kandydatem tego kraju została. Kostaryka nie ma jeszcze na swoim koncie żadnej nominacji.Indie stawiają na rewelację licznych festiwali -. Obraz miał swoją premierę przed rokiem w Toronto. Mimo że Indie uczestniczą w oscarowej rywalizacji od lat 50., to na swoim koncie mają jedynie trzy nominacje.Po raz drugi Bangladesz reprezentować będzie Mostofa Sarwar Farooki . Kandydatem został bowiem. Osiem lat temu nominacji nie zdobył jegoPaństwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Algieria:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Francja:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Indie:Indonezja:Irak:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania: