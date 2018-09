Oscary 2019: Kolejne państwa ujawniają kandydatów

Do 59 wzrosła liczba państw, które mają już swoich kandydatów to Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ostatnim czasie do wyścigu dołączył: Bułgaria, Słowenia, Boliwia, Indonezja, Tajlandia i Pakistan.Bułgarię reprezentować będzie dramat. Kraj ten wciąż czeka na swoją pierwszą nominację. Najbliżej tego był dziewięć lat temu, kiedy na skróconej liście znalazł sięSłowenia postawiła na obrazw reżyserii Janeza Burgera . Jest to trzeci film w jego karierze, który został zgłoszony przez Słowenię do rywalizacji (został jednak zdyskwalifikowany). Kraj ten wciąż czeka na pierwszą nominację.Po raz dziesiąty o nominację powalczy Boliwia. Tym razem kandydatem został. Kraj ten nie ma do Oscarów szczęścia. Nie dość, ze nie dostał nigdy nominacji, to jeszcze dwukrotnie został zdyskwalifikowany.Indonezja wysyła do Ameryki znany z polskich kin, obsypany nagrodami na licznych festiwalach, dramat. Kraj ten również wciąż czeka na swoją pierwszą oscarową nominację.Także Tajlandia postawiła na film nagradzany na różnych festiwalach. Toktórej reżyserem jest Anucha Boonyawatana . I ten kraj nie ma jeszcze na swoim koncie nominacji.Po raz ósmy o nagrodę amerykańskiej Akademii powalczy Pakistan. W tym roku postawiono na film, który odniósł komercyjny sukces -. Do tej pory kraj ten nie otrzymał nominacji.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Algieria:Austria:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Indonezja:Irak:Iran:Izrael:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Maroko:Meksyk:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Paragwaj:Peru:Portugalia:Rosja:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Węgry:Wielka Brytania: