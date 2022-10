Oscary 2022: Już 82 kraje mają swoich kandydatów

Zwiastun filmu "Ajoomma"



Zwiastun filmu "One for the Road"



Zwiastun filmu "Pudełko wspomnień"



OSCARY 2023: Zgłoszeni kandydaci



Do 81 wzrosła liczba rywali, jakich ma polskie " IO " w walce o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. I choć upłynął już termin zgłaszania przez państwa swoich reprezentantów, to jeszcze nie poznaliśmy ich wszystkich. Ostatniej doby ujawniono trzy kolejne tytuły ubiegające się o statuetkę.Singapur wystawia do rywalizacji film, który dopiero sprawdzi się na międzynarodowej arenie. " Ajoomma " będzie mieć swoją premierę na festiwalu w Pusan w tym tygodniu.Film jest historią wdowy, która po usamodzielnieniu się syna nie ma co ze sobą zrobić. Jako fanka koreańskiej kultury wybiera się na wycieczkę do Korei Południowej. Tam spotyka dwójkę osób, z którymi rozpocznie pełną przygód podróż. Ajoomma " jest 16. filmem zgłoszonym przez Singapur. Żaden z poprzednich reprezentantów kraju nie trafił na listę nominacji.Kandydatem Tajlandii został film, który był już w Stanach pokazywany. To " One for the Road ", które przed rokiem na festiwalu Sundance otrzymało nagrodę specjalną jury za kreatywną wizję.Film jest historią mężczyzny zarządzającego klubem w Nowym Jorku. Pewnego dnia otrzymuje telefon od przyjaciela z Tajlandii, który wyjawia mu, że umiera na raka.Tajlandia walczy o Oscara od lat 80. Niestety do tej pory żaden film z tego kraju nie znalazł się choćby na skróconej liście do nominacji.Także z ubiegłego roku, tyle że z festiwalu w Berlinie, pochodzi kandydat Libanu. Kraj ten wysyła dramat " Pudełko wspomnień ".W Wigilię Maia otrzymuje pudełko, które powierzyła swojej najlepszej przyjaciółce opuszczając Liban. Jej córka Alex, przeglądając potajemnie jego zawartość, poznaje sekrety młodości swojej matki. Pudełko wspomnień " jest 18. filmem zgłoszonym do oscarowej rywalizacji przez Liban. Kraj ten ma na swoim koncie dwie nominacje.Lista skrócona kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy zawierająca 15 tytułów zostanie ogłoszona 21 grudnia. Pięciu nominowanych poznamy 24 stycznia 2023 roku.Albania: " Një Filxhan Kafe dhe Këpucë të Reja Veshur Algieria: " Nos frangins Argentyna: " Argentina, 1985 Armenia: " Avrorayi lusabats'y Austria: " W gorsecie Bangladesz: " Hawa Belgia: " Blisko Boliwia: " Utama Bośnia i Hercegowina: " Balada Brazylia: " Marte Um Bułgaria: " V sŭrtseto na mashinata Chorwacja: " Sigurno mjesto Czarnogóra: " Elegija lovora Czechy: " Il Boemo Dania: " Holy Spider Ekwador: " Lo invisible Estonia: " Kalev Filipiny: " On The Job: The Missing 8 Finlandia: " Dziewczyny Francja: " Saint Omer Grecja: " Magnitika pedia Gruzja: " Didi shesveneba Gwatemala: " El silencio del topo Hiszpania: " Alcarràs Holandia: " Narcosis Hongkong: " Feng zai qi shi Indie: " Ostatni seans Indonezja: " Ngeri-Ngeri Sedap Iran: " Jang-e jahani sevom Irlandia: " An Cailín Ciúin Islandia: " Berdreymi Izrael: " Sabaya i jej kino Japonia: " Plan 75 Jordania: " Farha Kanada: " Wieczna wiosna Kazachstan: " Zhizn Kenia: " TeraStorm Kirgistan: " Prodayetsya dom Kolumbia: " Królowie świata Korea Południowa: " Podejrzana Kosowo: " Szukając Venery Kostaryka: " Domingo y la niebla Liban: " Pudełko wspomnień Litwa: " Pielgrzymi Luksemburg: " Icare Łotwa: " Janvāris Macedonia Północna: " Najsrekniot Čovek Na Svetot Malta: " Carmen Maroko: " Turkusowa suknia Meksyk: " Bardo, fałszywa kronika garści prawd Mołdawia: " Carbon Nepal: "Ainaa Jhyal Ko Putali"Niemcy: " Na Zachodzie bez zmian Norwegia: " Krigsseileren Nowa Zelandia: " Muru Pakistan: " Joyland Palestyna: " Mediterranean Fever Panama: " Cumpleañero Paragwaj: " Eami Peru: " El corazón de la luna Polska: " IO Portugalia: " Alma Viva Rumunia: " Niepokalana Senegal: " Xalé Serbia: " Mrok Singapur: " Ajoomma Słowacja: " Oběť Słowenia: " Orkester Szwajcaria: " Kawałek nieba Szwecja: " Boy from Heaven Tajlandia: " One for the Road Tajwan: " Gai si de a xiu luo Tanzania: " Tug of War Tunezja: " Taht el Karmouss Turcja: " Powtórka Uganda: " Tembele Ukraina: " Klondike Urugwaj: " Pracodawca i pracownik Wenezuela: " Skrzynka Węgry: " Blokád Wietnam: " 578: Phát đạn của kẻ điên Włochy: " Nostalgia