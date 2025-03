Oscary 2025: Baker, pocałunek, "Flow", In Memoriam, Hulu. Najważniejsze wydarzenia Gali Oscarowej

Sean Baker pierwszym filmowcem z 4 Oscarami za jeden film

Najważniejszym wydarzeniem wieczoru był wielki triumf filmuoraz jego reżysera Seana Bakera . Dokonał on rzeczy, jaka nie udała się dotąd żadnemu z legendarnych filmowców. Baker zdobył statuetkę dla najlepszego filmu, za reżyserię, scenariusz oraz montaż " Anory ".Przed nim tylko Walt Disney podczas jednej gali zdobył cztery Oscary. Jednak w jego przypadku było to za różne filmy. Chloe Zhao mieli szanse, każde z nich otrzymało cztery nominacje, ale koniec końców nie zdołali zdobyć wszystkich statuetek. Bong Joon-ho podczas jednej gali odebrał cztery statuetki za " Parasite ". Niestety jedna z nich była dla kraju, a nie dla niego, więc technicznie rzecz biorąc on zdobył tylko trzy.22 lata temu do historii przeszedł moment, kiedy to uradowany zdobyciem Oscarazaskoczył wręczającą statuetkęi pocałował ją. Aktorka postanowiła teraz oddać pocałunek. Zaskoczyła Brody'ego na czerwonym dywanie.Jednym z jaśniejszych punktów tegorocznej ceremonii okazał się jej początek. Gwiazdy musicalu " Wicked podbiły serca widowni swoim wykonaniem legendarnej piosenek "Somewhere Over the Rainbow" oraz "Defying Gravity".Po raz pierwszy w historii Łotwa może cieszyć się z oscarowego zwycięstwa. Było to możliwe dzięki filmowi, który zdobył statuetkę dla najlepszej pełnometrażowej animacji.Oscara za charakteryzację zdobyła w tym roku. Tym samym była to statuetka dla body horroru od ponad 40 lat. Ostatnim filmem z tego gatunku, któremu udała się ta sztuka, byłaChoć trudno w to uwierzyć, to Brazylia dopiero teraz zdobyła Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Udało się to Walterowi Sallesowi za Salles był już wcześniej nominowany, ale dopiero teraz mógł się cieszyć ze zwycięstwa.Uczestnicy tegorocznej Gali Oscarowej starali się tonować swoje polityczne komentarze. Wyłamała się z tego tylko, która rozpoczęła swoją przemowę od hasła "Slava Ukraine". Jest to rzecz jasna komentarz do skandalu, jakim zakończyło się w piątek spotkanie prezydentów USA i Ukrainy.Tradycją oscarową stało się baczne obserwowanie segmentu "In Memoriam". Wszyscy oglądają materiał, by sprawdzić, kogo tym razem zapomniano uwzględnić. W tym roku wśród nieobecnych we wspomnieniach zmarłych artystów filmowych znaleźli się m.in.:przeszedł do historii zostając pierwszym czarnym mężczyzną, który zdobył Oscara w kategorii najlepsze kostiumy. Doceniono jego pracę przy musicalu " Wicked ". Jego zwycięstwo miało miejsce zaledwie sześć lat po tym, jak Ruth Carter została pierwszą czarną kobietą, która wygrała w tej kategorii.Po raz pierwszy w historii Gala Oscarowa była dostępna w streamingu. Transmitowała ją platforma Hulu. Niestety debiut nie był udany. Widzowie, którzy włączyli platformę już na początku ceremonii zostali przywitani problemami technicznymi, które nie pozwalały cieszyć się transmisją. Problemy w miarę szybko naprawiono. Jednak pod koniec ceremonii transmisja na platformie Hulu niespodziewanie zakończyła się i użytkownicy nie zobaczyli wręczenia Oscarów najlepszej aktorce oraz producentom najlepszego filmu. Zamiast tego mogli oglądać planszę: