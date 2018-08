Oto Bruce Lee z filmu Tarantino

Getty Images © Mike Coppola



) zagra Bruce'a Lee w nowym filmie Quentina Tarantino Rola nie będzie duża, ale przypomnijmy, że Polański - co wciąż stanowi mało znany fakt z jego życiorysu - przyjaźnił się przez jakiś czas z gwiazdorem kina akcji, o czym zresztą wspominał obszernie w swojej autobiografii.Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff Booth ( Brad Pitt ) to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które różni się bardzo od Fabryki Snów, którą zastali, kiedy przybyli tu przed laty z nadzieją zrobienia kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate (Margot Robbie) - aktorka, modelka i żona Romana Polańskiego , która w 1969 roku będąc w zaawansowanej ciąży, padła ofiarą morderstwa z rąk bandy Mansona.Film trafi do kin 26 lipca 2019 roku.