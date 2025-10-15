Newsy Seriale Paul Bettany zdradza sekret "Vision Quest". Kiedy rusza akcja serialu?
Jedną z premier, jakie zapowiedział Marvel na przyszły rok, jest serial "Vision Quest", który będzie kontynuował wątki z "WandaVision". O czym konkretnie opowie i kiedy będzie toczyła się jego akcja? Gwiazdor produkcji, Paul Bettany, uchylił rąbka tajemnicy.

Czego doświadczy Vision w swoim nowym serialu?



1111.jpg


Kontynuujemy historię Visiona. Akcja rozgrywa się mniej więcej rok później, zdradził Paul Bettany w wywiadzie udzielonym podczas Comic Conu w Nowym Jorku.
     
Biały Vision, jak pewnie pamiętacie, dostał wszystkie wspomnienia Czerwonego Visiona, łącznie z tymi z wewnątrz Heksu. Rozumie je na poziomie intelektualnym, ale chce też móc je poczuć. To część jego historii w tym serialu, dodał aktor.

Bettany wcześniej zapowiadał, że serial opowie o pokoleniowej traumie. O ojcach i synach oraz o wypieraniu bólu i wypieraniu prawdy o sobie. I o pogodzeniu się z tym, kim jesteś.

W obsadzie serialu znaleźli się również James Spader jako Ultron, Todd Stashwick jako Paladin, T'Nia Miller jako Jocasta, Emily Hampshire jako E.D.I.T.H., James D'Arcy jako Jarvis i Ruaridh Mollica jako Thomas Shepherd, jeden z synów Wandy i Visiona.

O czym opowie "Vision Quest"?



Tytuł serialu "Vision Quest" nawiązuje do komiksowej historii z serii "West Coast Avengers", w której Vision przechodzi zaskakującą przemianę i odkrywa prawdę o naturze dzieci, które urodziła Wanda. Obecnie nie ujawniono szczegółów fabuły serialu, ale wiemy, że będzie to kontynuacja wydarzeń z serialu "WandaVision". Vision (Paul Bettany) pojawi się w nowej, "białej" inkarnacji, która próbuje odzyskać wspomnienia i tożsamość. Premierę zaplanowano na 2026 rok. 

SERIAL KILLERS: "To zawsze Agatha" – recenzja finału



