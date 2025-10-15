Paul Bettany zdradza sekret "Vision Quest". Kiedy rusza akcja serialu?

Jedną z premier, jakie zapowiedział Marvel na przyszły rok, jest serial "Vision Quest", który będzie kontynuował wątki z "WandaVision". O czym konkretnie opowie i kiedy będzie toczyła się jego akcja? Gwiazdor produkcji, Paul Bettany, uchylił rąbka tajemnicy.
Czego doświadczy Vision w swoim nowym serialu? Kontynuujemy historię Visiona. Akcja rozgrywa się mniej więcej rok później
, zdradził Paul Bettany
w wywiadzie udzielonym podczas Comic Conu w Nowym Jorku. Biały Vision, jak pewnie pamiętacie, dostał wszystkie wspomnienia Czerwonego Visiona, łącznie z tymi z wewnątrz Heksu. Rozumie je na poziomie intelektualnym, ale chce też móc je poczuć. To część jego historii w tym serialu
, dodał aktor. Bettany
wcześniej zapowiadał, że serial opowie o pokoleniowej traumie. O ojcach i synach oraz o wypieraniu bólu i wypieraniu prawdy o sobie. I o pogodzeniu się z tym, kim jesteś.
W obsadzie serialu znaleźli się również James Spader
jako Ultron
, Todd Stashwick
jako Paladin, T'Nia Miller
jako Jocasta, Emily Hampshire
jako E.D.I.T.H., James D'Arcy
jako Jarvis i Ruaridh Mollica
jako Thomas Shepherd, jeden z synów Wandy
i Visiona
.
O czym opowie "Vision Quest"?
Tytuł serialu "Vision Quest"
nawiązuje do komiksowej historii z serii "West Coast Avengers", w której Vision
przechodzi zaskakującą przemianę i odkrywa prawdę o naturze dzieci, które urodziła Wanda
. Obecnie nie ujawniono szczegółów fabuły serialu, ale wiemy, że będzie to kontynuacja wydarzeń z serialu "WandaVision
". Vision
(Paul Bettany
) pojawi się w nowej, "białej" inkarnacji, która próbuje odzyskać wspomnienia i tożsamość. Premierę zaplanowano na 2026 rok.
SERIAL KILLERS: "To zawsze Agatha" – recenzja finału