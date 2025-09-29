Peacemaker promuje nazizm? "Fortnite" kasuje taniec bohatera

UWAGA! NEWS ZAWIERA SPOILER 2. SEZONU SERIALU "PEACEMAKER"
Wielka drama w świecie gry "Fortnite". W niedzielę Epic Games ogłosiło, że usuwa z gry Peaceful Hips Emote.
Swastyka-taniec? Nie w "Fortnite"
Decyzja Epic Games została podjęta po premierze najnowszego odcinka drugiego sezonu serialu "Peacemaker"
. Ujawniono w nim, że Ziemia-X to uniwersum, w którym naziści wygrali II wojnę światową.
Taniec Peacemakera
nabrał tym samym nowego znaczenia. Peaceful Hips Emote, które czerpie inspiracje z czołówki drugiego sezonu "Peacemakera
", nagle zaczął kojarzyć się ze swastyką.
W związku z tym Epic Games ogłosiło, że usuwa Peaceful Hips Emote. W oficjalnym komunikacie czytamy: Wyłączamy Peaceful Hips Emote w "Fortnite" i jednocześnie sprawdzimy, jakie twórcze intencje miał nasz partner w związku z tą emotką. Zakładając, że jej nie przywrócimy, zwrócimy wszystkim pieniądze w ciągu najbliższych kilku dni. Przepraszamy.
Wygląda na to, że Epic Games – podobnie jak reszta świata – nie było świadome tego, co przygotował James Gunn
. Twórca serialu zachował w tajemnicy trzy ostatnie odcinki drugiego sezonu "Peacemakera
" chroniąc w ten sposób fanów przed przedwczesnymi spoilerami fabuły.
Zwiastun drugiego sezonu serialu "Peacemaker"