Newsy Gry Peacemaker promuje nazizm? "Fortnite" kasuje taniec bohatera
Gry

Peacemaker promuje nazizm? "Fortnite" kasuje taniec bohatera

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Peacemaker+promuje+nazizm+%22Fortnite%22+kasuje+taniec+bohatera-163156
Peacemaker promuje nazizm? &quot;Fortnite&quot; kasuje taniec bohatera
UWAGA! NEWS ZAWIERA SPOILER 2. SEZONU SERIALU "PEACEMAKER"

Wielka drama w świecie gry "Fortnite". W niedzielę Epic Games ogłosiło, że usuwa z gry Peaceful Hips Emote.

Swastyka-taniec? Nie w "Fortnite"



Decyzja Epic Games została podjęta po premierze najnowszego odcinka drugiego sezonu serialu "Peacemaker". Ujawniono w nim, że Ziemia-X to uniwersum, w którym naziści wygrali II wojnę światową.

Taniec Peacemakera nabrał tym samym nowego znaczenia. Peaceful Hips Emote, które czerpie inspiracje z czołówki drugiego sezonu "Peacemakera", nagle zaczął kojarzyć się ze swastyką.



W związku z tym Epic Games ogłosiło, że usuwa Peaceful Hips Emote. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Wyłączamy Peaceful Hips Emote w "Fortnite" i jednocześnie sprawdzimy, jakie twórcze intencje miał nasz partner w związku z tą emotką. Zakładając, że jej nie przywrócimy, zwrócimy wszystkim pieniądze w ciągu najbliższych kilku dni. Przepraszamy.

Wygląda na to, że Epic Games – podobnie jak reszta świata – nie było świadome tego, co przygotował James Gunn. Twórca serialu zachował w tajemnicy trzy ostatnie odcinki drugiego sezonu "Peacemakera" chroniąc w ten sposób fanów przed przedwczesnymi spoilerami fabuły.

Zwiastun drugiego sezonu serialu "Peacemaker"




Powiązane artykuły Fortnite

Zobacz wszystkie artykuły

Fortnite  (2017)

 Fortnite

Fortnite: Battle Royale  (2018)

 Fortnite: Battle Royale

We Will Be Monsters  (2021)

 We Will Be Monsters

Najnowsze Newsy

Filmy

Pierwsza gwiazda kina stworzona przez AI. Aktorzy są w furii

25 komentarzy

Donato Carrisi powraca z nową trzymającą w napięciu zagadką!

Filmy

Ostatnia rola Terence'a Stampa. Czy film ujrzy światło dzienne?

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office Świat: "Jedna bitwa po drugiej" zaskakuje

7 komentarzy
Seriale

Książę William z rodziną na planie "Harry'ego Pottera". Co zobaczyli?

2 komentarze
Filmy

Gwiazdy "Miami Vice" wybrane! To najgorętsze nazwiska w Hollywood

39 komentarzy

Jesień z HBO Max. Oto gorące propozycje na chłodne wieczory