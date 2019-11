Plany DC Films: Michael B. Jordan jako Superman? J.J. Abrams?

Wygląda na to, że DC Films nabiera ponownie wiatru w żagle.i - zwłaszcza -spodobały się publiczności oraz - co może nawet ważniejsze - zarobiły swoje. Czy to wystarczy, by wieszczyć wytwórni Warner Bros. kolejne superbohaterskie sukcesy?Magazyn Variety opublikował właśnie artykuł, z którego wynika, że największą niewiadomą pozostają chwilowo największe ikony DC, czyli Batman i Superman. Oczywiście ten pierwszy już przygotowuje się do powrotu na duży ekran: Matt Reeves szykuje właśnie widowisko Robertem Pattinsonem w roli głównej (premiera w 2021 roku).Pojawi się w nim szereg czarnych charakterów, m.in. Catwoman ( Zoe Kravitz ), Pingwin ( Colin Farrell ) i Riddler ( Paul Dano ). Jeśli film odniesie sukces, Warner nie wyklucza realizacji spin-offów poświęconych tym postaciom. Podobno większość gwiazdi zapowiadanych na przyszły rokpodpisała kontrakty z opcją na występ w samodzielnych produkcjach.Większą zagadką jest Superman. Podobno przedstawiciele Warner Bros. omawiali temat z J.J. Abramsem , którego studio Bad Robot podpisało niedawno umowę o współpracy z wytwórnią (przypomnijmy, że lata temu Abrams sam pracował nad filmem o Człowieku ze Stali roboczo zatytułowanym, ale projekt nie został zrealizowany). Wcześniej w tym roku Warner rozmawiał też z Michaelem B. Jordanem , który chciał zainteresować wytwórnię swoją wizją ikonicznej postaci. Tak czy inaczej, podobno nie ma szans na nowy film o Supermanie przed 2023 rokiem: w grafiku Warnera jest już zbyt gęsto od nadchodzących filmów.Priorytetem wytwórni pozostaje też Green Lantern. Pod koniec roku ma być gotowy scenariusz nowego filmu autorstwa Geoffa Johnsa . Możliwe, że projekt zostanie przedstawiony studiu Bad Robot, żeby zbadać, czy Abrams i spółka są zainteresowani rozwinięciem go.DC wciąż wierzy podobno w Ezrę Millera jako odtwórcę roli Flasha. Obecnie projekt filmu o bohaterze jest pod opieką Andy'ego Muschiettiego ), a nowy scenariusz ma napisać Christina Hodson ), w której planach pozostaje również tekst doSzansa dla DC otwiera się też wraz z nadejściem serwisu streamingowego HBO Max, gdzie mogą mieć premierę mniejsze filmy. Wielu fanów widzi tu również miejsce dla wymarzonejw wersji Zacka Snydera , który ze względów osobistych musiał zrezygnować z dokończenia widowiska (zrobił to Joss Whedon ). W mediach społecznościowych ruszyła nawet inicjatywa #ReleaseTheSnyderCut. Rzekomo nie ma jednak planów, by wypuścić tę wersję.