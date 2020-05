Polecamy filmy o zjawiskowych femme fatales

***







Są piękne, seksowne i niebezpieczne. Uwodzą mężczyzn i bez skrupułów doprowadzają do ich zguby. Spotkać je można w kinie i męskich fantazjach. Dziś wyobrażenie o demonicznych kobietach o niebezpiecznym seksapilu często wywołują odwrotny efekt od zamierzonego, ale wciąż są fascynujące. Polecamy przegląd najciekawszych filmów o femme fatale dostępnych online na legalnych platformach. Dajcie znać, która z nich urzekła Was najbardziej.Więcej filmowych propozycji znajdziecie w naszej sekcji na stronie głównej #ZOSTAŃWDOMU Nauczyciel Sam ( Matt Dillon ) zostaje oskarżony o zgwałcenie nastolatek Kelly i Suzie ( Neve Campbell Denise Richards ). Mieszkańcy miasteczka są przekonani o jego winie. Jednak prowadzący sprawę detektyw ( Kevin Bacon ) wątpi w prawdziwość zeznań nastolatek.Gwarantujemy, że takiego napięcia seksualnego i takich zwrotów akcji próżno szukać gdzie indziej. Kto z kim tak naprawdę i dlaczego? Ponętne nastolatki, trójkąty i zbrodnie.w najczystszej postaci.Szczęśliwie żonaty ekspert komputerowy ( Michael Douglas ) czeka na awans. Nieoczekiwanie jego wymarzoną posadę obejmuje kobieta ( Demi Moore ), z którą miał romans jeszcze jako kawaler. Jako jego szefowa, nie tylko niebezpiecznie seksowna, ale i równie niebezpiecznie ambitna, próbuje uwieść go ponownie, mimo tego jakiś cudem udaje mu się jej odmówić... Co będzie miało swoje konsekwencje.Czas pokazał, że Douglasa śmiało można nazwać królem thrillerów erotycznych i czołową ofiarą damskiego seksapilu. W naszym zestawieniu ten aktor pojawi się jeszcze raz, ale w starciu z bezwzględną Demi Moore jest wyjątkowo wyborny. Film oglądany po latach wciąż prowadzi do bardzo ciekawych refleksji.Bridget Gregory ( Linda Fiorentino ) namawia swojego męża ( Bill Pullman ) do sprzedaży kokainy, po czym ucieka z pieniędzmi i ukrywa się w małym miasteczku. Porzucony Clay nie daje za wygraną i wynajmuje detektywów, którzy mają odszukać małżonkę. Tymczasem przebiegłej Bridget udaje się zauroczyć naiwnego mężczyznę z prowincji, z pomocą którego planuje pozbyć się męża.Oglądając zabójczo seksowną Fiorentino na ekranie, aż cierpnie skóra. Jest magnetyczna, hipnotyzująca i do bólu zła. Sami spróbujcie się jej oprzeć.Dan Gallagher ( Michael Douglas ) był szczęśliwym mężem i ojcem. Pewnego dnia spędza pełen namiętności weekend z nieznajomą ( Glenn Close ). Kiedy pod wpływem wyrzutów sumienia próbuje zakończyć znajomość, odrzucona kobieta jest gotowa posunąć się do ostateczności.Po latach nominowany do Oscara film Adriana Lyne'a ogląda się już z nieco inną perspektywą. Ale to wciąż świetne kino z mocnym przesłaniem. A cudowna w swojej roli Glenn Close zostałe pod skórą na długo po seansie.W monotonne życie prawnika wkracza... femme fatale. Co ciekawe, zajęta. Zawiązuje się romans. Dla tajemniczej, niebezpiecznie pociągającej kobiety Ned jest gotów nawet...Zapewniamy, że tytuł nie kłamie – są ciała, jest żar i piękna 26-letnia Kathleen Turner , która prowadzi na manowce.