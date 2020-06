Polska premiera "Mulan" przesunięta na 21 sierpnia

The Walt Disney Company Polska poinformowało, że " Mulan " trafi do polskich kin 21 sierpnia, a nie - jak wcześniej planowano - 24 lipca.Przypomnijmy: pierwotnie film miał zadebiutować na ekranach w marcu. Z powodu pandemii koronawirusa premiera została jednak przesunięta na lipiec. W ubiegły weekend centrala Disneya dokonała ponownej korekty w swoim kalendarzu. Decyzja wytwórni nastąpiła kilka dni po tym, jak Warner Bros. o kilka tygodni opóźnił premierę " Tenet ". Pierwotnie widowisko Christophera Nolana miało trafić do kin po " Mulan ". Teraz " Tenet " pojawi się 9 dni wcześniej.Aby obronić kraj przed najeźdźcami z północy cesarz Chin wydaje dekret nakazujący rekrutację do armii jednego mężczyzny z każdej rodziny. Hua Mulan, najstarsza córka utytułowanego wojownika, decyduje się w tajemnicy wyruszyć na wojnę zamiast niedomagającego już ojca. Przebrana za mężczyznę Hua na każdym kroku poddawana jest próbom wymagającym od niej zmobilizowania wewnętrznej siły i wykorzystania pełni swoich możliwości. W wyniku tej wielkiej przygody dziewczyna staje się niezłomną wojowniczką oraz zdobywa szacunek wdzięcznego narodu i... dumnego ojca.