Producentka "Bonda": nadszedł czas na nie-białego 007

W rozmowie z dziennikiem "The Daily Star" reżyser Antoine Fuqua ) ujawnił, że rozmawiał niedawno z producentką cyklu o przygodach Jamesa Bonda. Barbara Broccoli miała powiedzieć, iż nadszedł czas, by aktor o innym kolorze skóry niż biały zagrał agenta 007.Podobno producentka chciałaby, aby w szpiega Jej Królewskiej Mości wcielił się Idris Elba . To oczywiście nie pierwszy raz, gdy nazwisko gwiazdypojawia się w kontekście przymiarek do roli Bonda. Fani cyklu zastanawiają się jednak, czy aktor, który we wrześniu skończy 46 lat, nie będzie za stary na występ filmie.Zwłaszcza, że 007 wciąż jest Daniel Craig . Zdjęcia do 25. części przygód agenta mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Premierę zaplanowano na 25 października 2019.