Z kina prosto do HBO Max! Film "Superman" już od dziś w serwisie!

Prawda, sprawiedliwość i odrobina punk rocka. Wyczekiwany hit kinowy od Jamesa Gunna jest już dostępny na platformie HBO Max! Reżyser James Gunn przedstawia widzom nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji. 

"Superman" to pierwszy wielkoekranowy pełnometrażowy film fabularny DC Studios, który w lipcu zadebiutował na wielkim ekranie za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. Do tej pory produkcję zobaczyło w kinach ponad 370 tys. polskich widzów.

Od dziś ten wielki kinowy hit można oglądać w serwisie HBO Max. To niezwykła mieszanka zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń. 


Producentami filmu są prezesi DC Studios, Peter Safran i James Gunn. Gunn reżyseruje widowisko na podstawie własnego scenariusza, wykorzystując postaci wydawnictwa DC. Twórcami postaci SupermanaJerry Siegel i Joe Shuster.

James Gunn prezentuje znanego superbohatera w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. Jego Superman kieruje się przede wszystkim współczuciem i głęboką zakorzenioną wiarą w dobro ludzkości. 


W filmie grają David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") w podwójnej roli Supermana/Clarka Kenta, Rachel Brosnahan ("Wspaniała pani Maisel") jako Lois Lane oraz Nicholas Hoult (cykl X-Men, "Przysięgły nr 2") w roli Lexa Luthora. W pozostałych rolach występują Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (cykl "Strażnicy Galaktyki", "Legion samobójców: The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Obcy: Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Szkoła melanżu"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", "Jack Ryan"), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Nie otwieraj oczu") i Neva Howell ("Wyspa chciwości").

Producentami wykonawczymi "Supermana" są Nikolas Korda, Chantal Nong Vo i Lars Winther. W ekipie Gunna znaleźli się twórcy, z którymi reżyser często współpracuje, w tym operator Henry Braham, scenografka Beth Mickle, projektantka kostiumów Judianna Makovsky i kompozytor John Murphy, jak również kompozytor David Fleming, montażyści William Hoy, Jason Ballantine i Craig Alpert

Film "Superman" już od dziś można zobaczyć na platformie HBO Max!

