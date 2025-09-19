Z kina prosto do HBO Max! Film "Superman" już od dziś w serwisie!

Prawda, sprawiedliwość i odrobina punk rocka. Wyczekiwany hit kinowy od Jamesa Gunna jest już dostępny na platformie HBO Max! Reżyser James Gunn przedstawia widzom nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.
"Superman
" to pierwszy wielkoekranowy pełnometrażowy film fabularny DC Studios, który w lipcu zadebiutował na wielkim ekranie za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. Do tej pory produkcję zobaczyło w kinach ponad 370 tys. polskich widzów.
Od dziś ten wielki kinowy hit można oglądać w serwisie HBO Max. To niezwykła mieszanka zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń.
Producentami filmu są prezesi DC Studios, Peter Safran
i James Gunn
. Gunn reżyseruje widowisko na podstawie własnego scenariusza, wykorzystując postaci wydawnictwa DC. Twórcami postaci Supermana
są Jerry Siegel
i Joe Shuster
. James Gunn
prezentuje znanego superbohatera w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. Jego Superman kieruje się przede wszystkim współczuciem i głęboką zakorzenioną wiarą w dobro ludzkości.
W filmie grają David Corenswet
("Twisters
", "Hollywood
") w podwójnej roli Supermana/Clarka Kenta
, Rachel Brosnahan
("Wspaniała pani Maisel
") jako Lois Lane
oraz Nicholas Hoult
(cykl X-Men, "Przysięgły nr 2
") w roli Lexa Luthora
. W pozostałych rolach występują Edi Gathegi
("For All Mankind
"), Anthony Carrigan
("Barry
", "Gotham
"), Nathan Fillion
(cykl "Strażnicy Galaktyki
", "Legion samobójców: The Suicide Squad
"), Isabela Merced
("Obcy: Romulus
"), Skyler Gisondo
("Licorice Pizza
", "Szkoła melanżu
"), Sara Sampaio
("At Midnight
"), María Gabriela de Faría
("The Moodys
"), Wendell Pierce
("Selma
", "Jack Ryan
"), Alan Tudyk
("Andor
"), Pruitt Taylor Vince
("Nie otwieraj oczu
") i Neva Howell
("Wyspa chciwości
").
Producentami wykonawczymi "Supermana
" są Nikolas Korda
, Chantal Nong Vo i Lars Winther
. W ekipie Gunna znaleźli się twórcy, z którymi reżyser często współpracuje, w tym operator Henry Braham
, scenografka Beth Mickle
, projektantka kostiumów Judianna Makovsky
i kompozytor John Murphy
, jak również kompozytor David Fleming
, montażyści William Hoy
, Jason Ballantine
i Craig Alpert
.
Film "Superman
" już od dziś można zobaczyć na platformie HBO Max!
Informacja sponsorowana