"Kill Bill" wraca do kin. Jako jeden film! Z nową, animowaną sekwencją

Lionsgate, które nie ma w tym roku dobrej passy, zamierza w grudniu to zmienić. Studio zapowiada premierę kinową filmu "Kill Bill: The Whole Bloody Affair".
Quentin Tarantino spełnia swoje marzenie
W Ameryce "Kill Bill: The Whole Bloody Affair"
trafi do kin 5 grudnia. Tym samym spełni się jedno z marzeń Quentina Tarantino
, by filmy "Kill Bill
" i "Kill Bill 2
" pokazać widzom jako jeden obraz tak, jak to sobie pierwotnie reżyser wymyślił. Czym różni się "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" od wersji dwuczęściowej?
Zabraknie końcowego cliffhangera z pierwszego "Kill Billa
", a także podsumowania pierwszej części na początku "Kill Billa 2
". Pojawi się za to 7,5-minutowa sekwencja animowana, o której Quentin Tarantino wielokrotnie opowiadał, ale której zwykli widzowie nie mieli okazji dotąd oglądać.
W wybranych amerykańskich kinach "Kill Bill: The Whole Bloody Affair"
prezentowane będzie w wersji na taśmie filmowej 35mm lub 70mm. Napisałem i wyreżyserowałem to jako jeden film i bardzo się cieszę dając fanom okazję do obejrzenia go jako jeden film
– komentuje całą sprawę Tarantino
.
Przypomnijmy, że "Kill Bill"
był zrealizowany jako jeden 4-godzinny film. W tej wersji pokazany został na festiwalu w Cannes. The Weinstein Co. uznało jednak, że dla "normalnego" widza jest za długi i poprosiło Tarantino o podzielenie go na dwie części.
Reżyser zgodził się, wykorzystując to, by tu i ówdzie co nieco poprawić/pozmieniać. Część pierwsza trafiła do kin w 2003 roku, a druga w 2004 roku. I od samego początku Tarantino
zapowiadał, że pokaże fanom też wersję oryginalną.
