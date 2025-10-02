Newsy Filmy "Kill Bill" wraca do kin. Jako jeden film! Z nową, animowaną sekwencją
Filmy

"Kill Bill" wraca do kin. Jako jeden film! Z nową, animowaną sekwencją

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Quentin+Tarantino+spe%C5%82ni+marzenie.+Poka%C5%BCe+%22Kill+Bill%22+jako+jeden+film.+Wiemy%2C+kiedy+premiera-163206
&quot;Kill Bill&quot; wraca do kin. Jako jeden film! Z nową, animowaną sekwencją
Lionsgate, które nie ma w tym roku dobrej passy, zamierza w grudniu to zmienić. Studio zapowiada premierę kinową filmu "Kill Bill: The Whole Bloody Affair".

Quentin Tarantino spełnia swoje marzenie



W Ameryce "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" trafi do kin 5 grudnia. Tym samym spełni się jedno z marzeń Quentina Tarantino, by filmy "Kill Bill" i "Kill Bill 2" pokazać widzom jako jeden obraz tak, jak to sobie pierwotnie reżyser wymyślił.

Czym różni się "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" od wersji dwuczęściowej? Zabraknie końcowego cliffhangera z pierwszego "Kill Billa", a także podsumowania pierwszej części na początku "Kill Billa 2". Pojawi się za to 7,5-minutowa sekwencja animowana, o której Quentin Tarantino wielokrotnie opowiadał, ale której zwykli widzowie nie mieli okazji dotąd oglądać.


W wybranych amerykańskich kinach "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" prezentowane będzie w wersji na taśmie filmowej 35mm lub 70mm.

Napisałem i wyreżyserowałem to jako jeden film i bardzo się cieszę dając fanom okazję do obejrzenia go jako jeden film – komentuje całą sprawę Tarantino.

Przypomnijmy, że "Kill Bill" był zrealizowany jako jeden 4-godzinny film. W tej wersji pokazany został na festiwalu w Cannes. The Weinstein Co. uznało jednak, że dla "normalnego" widza jest za długi i poprosiło Tarantino o podzielenie go na dwie części. Reżyser zgodził się, wykorzystując to, by tu i ówdzie co nieco poprawić/pozmieniać. Część pierwsza trafiła do kin w 2003 roku, a druga w 2004 roku. I od samego początku Tarantino zapowiadał, że pokaże fanom też wersję oryginalną.

Spieramy się o najlepszy i najgorszy film Tarantino




Powiązane artykuły Kill Bill 2

Zobacz wszystkie artykuły

Kill Bill  (2003)

 Kill Bill

Kill Bill 2  (2004)

 Kill Bill 2

Kill Bill: Vol. 3  (2023)

 Kill Bill: Vol. 3

The Making of 'Kill Bill'  (2003)

 The Making of 'Kill Bill'

Najnowsze Newsy

Filmy

Gwiazda "Stranger Things" z gwiazdą "The Mandalorian" u twórcy "Andora"

Filmy

Daredevil i gwiazda "Borderlands" w romansie SF

Filmy

Olivia Colman zakocha się w mężczyźnie z wikliny

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #123: "Jedna bitwa po drugiej" jest aż TAK dobra?

1 komentarz
Filmy

"Krzyk VII": Zobacz oficjalny logotyp. Data premiery potwierdzona

Filmy

PLOTKA: Amazon wybrał już nowego 007?

21 komentarzy
Wideo

Matt Smith w adaptacji powieści Nicka Cave'a [ZWIASTUN]

2 komentarze