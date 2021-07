Nadszedł czas wyjazdów i odpoczynku, a zarazem świetna pora by zrelaksować się przy filmie lub serialu. Jak co miesiąc, w PLAY NOW pojawiło się wiele nowości, dlatego prezentujemy dziś ranking tytułów, które idealnie sprawdzą się jako rozrywka na letnie wieczory.

9 FILM Amonit Ammonite 2020 2020 6,3 10 2 037 ocen społeczności 4 762 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj Wielka Brytania reżyser Francis Lee obsada Kate Winslet

Saoirse Ronan Zbieraczka skamielin Mary i kobieta wysłana na rekonwalescencję nad morze rozwijają namiętną znajomość, która zmieni ich życie na zawsze.

6 FILM Niepowstrzymany Unstoppable 2010 39 min. 2010 6,9 10 57 207 ocen społeczności 8 071 chce zobaczyć gatunek Thriller

Akcja kraj USA reżyser Tony Scott obsada Denzel Washington

Chris Pine Opuszczony przez maszynistę pociąg pędzi po torach Pensylwanii. Pracownicy kolei podejmują próby zatrzymania niebezpiecznego składu.

5 FILM Hotel Transylwania 2 Hotel Transylvania 2 2015 29 min. 2015 7,0 10 80 609 ocen społeczności 8 181 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia kraj USA reżyser Genndy Tartakovsky Dracula łączy siły z Frankiem, Murrayem i Griffinem, by obudzić w swoim wnuku wampirzą naturę.

1 FILM Spider-Man Uniwersum Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 57 min. 2018 8,1 10 72 900 ocen społeczności 12 708 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Akcja kraj USA reżyser Bob Persichetti Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.

