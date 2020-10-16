Laurence Fishburne jako Profesor X? Aktor pyta fanów o zdanie

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Marvel przygotowuje się do realizacji widowiska "X-Men". Casting do ról jeszcze – przynajmniej oficjalnie – nie ruszył, ale jeden aktor już publicznie zgłosił swoją kandydaturę do roli Profesora X. Fani będą podzieleni.
Z "Matriksa" i MCU do "X-Men" Laurence Fishburne
był ostatnio gościem specjalnego spotkania z fanami filmu "Matrix
" na nowojorskim comic-conie W czasie jego trwania aktor rzucił pomysł zagrania Profesora X
w filmie "X-Men"
. Zadał nawet fanom pytanie, co oni myślą o tej idei.
Udział Fishburne'a
w "X-Men"
wydaje się jednak mało prawdopodobny. Przynajmniej w roli Charlesa Xaviera
. Aktor bowiem ma już swoje miejsce w MCU
. Zagrał w widowisku "Ant-Man i Osa"
. Wcielił się tam w postać dr. Billa Fostera
, w komiksowym uniwersum znanego też jako Black Goliath.
O nowych "X-Men"
praktycznie nic na razie nie wiemy. Jednak oficjalnie zostało ogłoszone, że Profesor X
w wykonaniu Patricka Stewarta
pojawi się na dużych ekranach. Będzie to w realizowanym właśnie widowisku "Avengers: Doomsday"
. Jednak na potrzeby "X-Men"
postać ta doczeka się recastingu.
Sam Fishburne
został też na comic-conie spytany o to, czy chciałby trafić do świata Star Wars
. Aktor odpowiedział, że choć ogląda wszystko, co w tym uniwersum powstaje, to jednak machanie mieczem świetlnym mu się nie uśmiecha.
Zwiastun filmu "Ant-Man i Osa"