Ruszają prace pre-produkcyjne nad. "To już oficjalne! Robimy to!" - krzyczy w swoim wideo z Instagrama Will Smith . Partneruje mu oczywiście Martin Lawrence Zdjęcia do trzeciej części popularnego cyklu ruszą w połowie stycznia. Za kamerą stanie duet belgijskich reżyserów Adil El Arbi Bilall Fallah , a scenarzystą projektu jest Chris Bremmer. Produkcją zajmie się natomiast ojciec chrzestny serii Jerry Bruckheimer Premierę zapowiedziano na 17 stycznia 2020.