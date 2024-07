Ryana Menz, statystka z planu "Megalopolis", broni Francisa Forda Coppoli. "To ja poprosiłam go do tańca"

Co wydarzyło się na planie "Megalopolis"? Statystka zabrała głos

Historia "Megalopolis". Zobacz zwiastun wymarzonego projektu Francisa Forda Coppoli

Widoczną na nagraniach kobietą była Rayna Menz, jedna ze statystek biorących udział w scenie w nocnym klubie. W rozmowie z Deadline odniosła się ona do opublikowanego w weekend przez Variety wideo. Z jej słów wynika, że filmik miał na celu przedstawić legendarnego reżysera w złym świetle, a na planie " Megalopolis " nie doszło do żadnego skandalu.– powiedziała.Menz bardzo dobrze wspomina współpracę z Francisem Fordem Coppolą W " Megalopolis " występują m.in. Adam Driver Jon Voight . Zobaczcie zwiastun:Akcja " Megalopolis " toczy się w utopijnej wersji Nowego Jorku (zwanego Nowym Rzymem), który zostaje zniszczony w wyniku niewyobrażalnej katastrofy. Francis Ford Coppola napisał scenariusz filmu jeszcze w latach 80. Produkcja była bliska realizacji w 2001 roku, ale zamachy terrorystyczne na World Trade Center pogrzebały te plany. Z projektu zaczęli wycofywać się kolejni sponsorzy, a reżyser skupił się na mniejszych, bardziej osobistych dziełach. Aby sfinansować projekt, w 2022 roku Coppola zdecydował się sprzedać część należących do niego winnic. Wyłożył na produkcję 120 milionów dolarów.