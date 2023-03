Wes Anderson i jego gwiazdy na festiwalu w Cannes?

Kolejny gwiazdorski film Wesa Andersona. Co wiemy o "Asteroid City"?

Wes Anderson i Cannes

Powoli zbliżamy się do chwili, w której organizatorzy festiwalu w Cannes ogłoszą line up tegorocznej imprezy. A to oznacza, że jesteśmy w okresie gorących spekulacji na temat tego, kto pojawi się na La Croisette. Według źródeł portalu Deadline, jednym z tytułów Cannes 2023 będzieto oczywiście nowy film Wesa Andersona . Reżyser napisał scenariusz we współpracy z Romanem Coppolą Akcja rozgrywa się w fikcyjnym pustynnym amerykańskim miasteczku w 1955 roku podczas konwentu młodych astronomów. Film opowie o uczniach i rodzicach z całego kraju, których czekają konkursy, rekreacje i odpoczynek, komedia, dramat, romans i nie tylko.Wczoraj do sieci trafił plakat filmu, który możecie obejrzeć poniżej:W obsadzie " Asteroid City " znaleźli się m.in. debiutujący u Andersona Margot Robbie , a także m.in. Jason Schwartzman Miał też być Bill Murray . Niestety COVID-19 pokrzyżował te plany.nie będzie pierwszym filmem Wesa Andersona , który swoją światową premierę ma na festiwalu w Cannes . W 2012 roku w konkursie głównym znaleźli się. Dziewięć lat później o Złotą Palmę walczył