Spin-off "Stranger Things"? Tak, ale bez braci Duffer

Spin-off "Stranger Things" bez braci Duffer

O czym nie opowie spin-off "Stranger Things"?

Fenomen "Stranger Things"

Platforma Netflix snuje plany dotyczące potencjalnego spin-offu " Stranger Things " od jakiegoś czasu. Ted Sarandos już w zeszłym roku sugerował, że widzi miejsce na taki projekt. Teraz do tematu odnieśli się twórcy serialu Matt Ross Duffer . Bracia zdradzili, że w przyszłości chętnie oddadzą " Stranger Things " w cudze ręce., powiedział Matt Duffer w podcaście Happy Sad Confused, podkreślając, że kiedy " Stranger Things " zakończy się na piątym sezonie, minie dekada życia, którą poświęcił serialowi., dodał Duffer , mówiąc o potencjalnym spin-offie " Stranger Things ".Bracia chcą jednak być wciąż zaangażowani w projekt, który oparty byłby na ich pomyśle.Szczegóły fabuły spin-offu pozostają tajemnicą. Ross Duffer zdradził jednak, że, choć projekt ma zawierać elementy wspólne ze " Stranger Things ", główne podobieństwo między serialami polegałoby na "narracyjnej wrażliwości". Twórcy przyznali też, że nie interesują ich spin-offy o przygodach dotychczasowych bohaterów w rodzaju Eleven czy Dustina ani np. opowieść o innych "pacjentach" doktora Brennera. Możemy więc spodziewać się nowych postaci i nowych historii. Projekt jest jednak oczywiście wciąż na etapie konceptualnym.W maju Dufferowie zdradzili, że Finn Wolfhard jest jedyną osobą z całej obsady, która zgadła, o czym miałby opowiedzieć nowy serial. A Wy jakie macie pomysły?Od premiery w 2016 roku okrzyknięty mianem globalnego fenomenu serial " Stranger Things " zdobył ponad 65 nagród i 175 nominacji do nagród takich jak Emmy, Złoty Glob, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, nagroda Peabody’ego, nagroda dla programu roku AFI, nagrody People’s Choice, nagrody MTV Movie & TV, nagrody Teen Choice i wiele innych. Trzykrotnie nominowany do nagrody Emmy w kategorii najlepszego dramatu serial jest jednym z najczęściej oglądanych tytułów na Netflix. Sezon 3 wygenerował 582 milionów godzin oglądania, co zapewniło mu drugie miejsce wśród najpopularniejszych seriali anglojęzycznych w netflixowym top 10. 1 lipca zadebiutowały dwa finałowe odcinki czwartego sezonu.W obsadzie " Stranger Things " znaleźli się m.in. Winona Ryder