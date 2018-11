Splat!FilmFest już za moment w Warszawie i Lublinie

3 2 1

– wielkie święto horroru, fantastyki i kina gatunkowego w tym roku zagości w dwóch miastach: w Centrum Kultury w Lublinie () oraz pierwszy raz w warszawskiej Kinotece (). Na tegoroczną edycję składa się prawie 50 filmów z czego 30 pełnometrażowych. Znakomita większość to polskie premiery. Trzon programu stanowią premierowe pokazy najlepszych i najważniejszych światowych filmów kina gatunkowego z 2018 roku.Widzowie z zapartym tchem obejrzą przede wszystkim doskonałe horrory, thrillery, mroczne dramaty, czarne komedie, s-f i fantasy, które nie mają jeszcze dystrybucji w Polsce a miały swoje premiery na najważniejszych światowych festiwalach (m.in. w Cannes, Sundance, Toronto, Wenecji, Sitges). Splat!FilmFest oferuje filmy mroczne, radykalne, szalone, dzikie i piękne starannie wyselekcjonowane przez pasjonatów kina grozy. To wyśmienita rozrywka, wielkie kino i bardzo dużo emocji.Tegoroczna sekcja specjalna to TROMA. Są w niej produkcje amerykańskiej wytwórni, która już od ponad czterdziestu lat wprawia w osłupienie, obrzydza i kpi z wszelkich możliwych świętości a przy tym całkiem dobrze się bawi. TROMA specjalizuje się w ociekających seksem i kiczem krwawych horrorach klasy B i jest jedną z najbardziej kultowych wytwórni na świecie, posiadającą rzeszę zagorzałych fanów (w tym Quentin Tarantino Peter Jackson czy Takashi Miike ). LLOYD KAUFMAN , reżyser, producent i i współzałożyciel TROMY jest gościem specjalnymSplat!FilmFest, podczas pierwszej wizyty w Polsce! Kaufman przeprowadzi także swój MasterClass "Make your own damn movie".Blok STRACH i TERROR serwuje najbardziej przerażające i brutalne tytuły, m.in. feministyczny, będący hybrydą westernu i horroru,, niezwykle niepokojący i mroczny tunezyjski film nawiązujący do grozy ludowej i legend o wiedźmach,, ekstremalna historia norweskiego blackmetalowego zespołu Mayhem,, w którym Vanessa Paradis wciela się producentkę gejowskiego porno,wyróżniony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czy, klaustrofobiczne doświadczenie pełne alegorii dotyczących polityki Unii Europejskiej.Blok WTF to tytuły wyjątkowo osobliwe, w tym Quentina Dupieuxa , najnowszy film reżyserai inteligentna, czarna komedia utrzymana w duchu kina francuskiego i w teatralnej estetyce,surrealistyczna parodia współczesnej kultury czy mocno absurdalny, w którym bohater zamienia swoje wymarzone życie kanapowego gracza w koszmar.Na Splat!FilmFest nie może zabraknąć też komedii w cyklu STRASZNIE ŚMIESZNIE jak krwawao nieprzyjaznym korporacyjnym środowisku pracy czyw iście hiszpańskim stylu czy w nim dwie części thrilleraz duetem Tommy Wiseau Greg Sestero w rolach głównych, film jeszcze bardziej niezwykły niż ich słynneKino kultowe i arcydzieła światowego kina grozy to sekcja KULTOWE, w której zaprezentowane będą bezwzględnie najlepsze horrory wszech czasów, m.in. Dario Argento pierwszy raz w Polsce w wersji odnowionej, natomiast pierwsze z serii, które w tym roku obchodzi swoje 40-lecie, przeczyta na żywo lektor Maciej Gudowski . W tej sekcji zaprezentowana zostanie takżeuznana za pierwszy rasowy polski horror.Poza tym spotkania z gośćmi (m.in. Lukas Feigelfeld , reżyser filmui odtwórczyni głównej roli Aleksandra Cwen ; reżyser Adrian Panek Dominik Danilczyk operator filmu Marek Piestrak (reżyser), panele dyskusyjne z youtuberami i specjalistami od popkultury, mroczne filmy krótkometrażowe, niezwykle oryginalne wykłady a nawet film dla dzieci ().Więcej szczegółów dotyczących bogatego programu Splat!FilmFest w Lublinie i w Warszawie oraz informacje o biletach można znaleźć na stronie www.splatfilmfest.com Festiwal w Lublinie realizowany jest dzięki wsparciu Miasta Lublin.Potwornie zapraszamy na, jedyny taki festiwal filmowy w Polsce!