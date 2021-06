Sprawdźcie, co będzie nosić Supergirl w filmie "The Flash"

Kilka dni temu Andy Muschietti zaprezentował logo z kostiumu Flasha w komiksowym widowisku " The Flash ". Teraz reżyser pokazał logo z kostiumu Supergirl Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo więc, jak dużą rolę odegra w całej historii Supergirl . W czasie castingu odbywały się próby kamerowe z grającym Flasha Ezrą Millerem , co sugeruje, że te dwie postaci będą dzielić ze sobą czas ekranowy.W lutym angaż do roli Supergirl otrzymała Amerykanka kolumbijskiego pochodzenia Sasha Calle The Flash " trafi do kin w listopadzie przyszłego roku.