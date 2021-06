Serialowy Flash pojawi się w kinowym "The Flash"?

Portal The Illuminerdi podaje, że Grant Gustin dołączył do obsady widowiska komiksowego " The Flash ". Aktor od kilku lat jest gwiazdą serialu " Flash ". Gustin pojawi się podobno w filmie w krótkim epizodzie. Oznaczałoby to odwrócenie ról w stosunku do tego, co miało miejsce Arrowverse'owym crossoverze Crisis On Infinite Earths, gdzie w epizodzie jako Flash pojawił się Ezra Miller Choć jest to na razie informacja niepotwierdzona, to raczej nikogo szczególnie nie zaskoczy. Kinowy " The Flash " to w końcu widowisko, w którym zobaczymy dwóch Batmanów : w wykonaniu Michaela Keatona Oprócz powyższej niepotwierdzonej, mamy też jedną oficjalną. Otóż tytułowy bohater " The Flash " otrzyma odświeżoną wersję swojego kostiumowego symbolu. Jego kształt na swoim Instagramie zaprezentował sam reżyser, Andy Muschietti: