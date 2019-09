Sprawdźcie, co obejrzeć na Netflix w październiku

***





1 października





4 października





"Peaky Blinders" — sezon 5 — sezon 5





"Big Mouth" — sezon 3 — sezon 3





9 października





"The Walking Dead" — sezon 9 — sezon 9





10 października





"Riverdale" — sezon 4 — sezon 4





11 października





"Insatiable" — sezon 2 — sezon 2





18 października





"Rzymskie dziewczyny" — sezon 2 — sezon 2





24 października





25 października





"The Kominsky Method" — sezon 2 — sezon 2





30 października

"Pose" — sezon 2 — sezon 2





Jesienna aura nas nie rozpieszcza, ale październik na Netflix zapowiada się niezwykle emocjonująco! Czekają na Was nowe odcinki ulubionych seriali (), nowe seriale () oraz filmy, o których będziecie długo dyskutować w gronie rodziny i przyjaciół (). Zobaczcie listę najciekawszych nowości i dajcie znać, co planujecie obejrzeć w długie, chłodne wieczory.Historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która nieoczekiwanie bije rekordy popularności.Mateusz Krol ( Sebastian Fabijański ), kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez arystokratkę Gerdę von Krauss ( Anna Radwan ) pochodzącą z majętnego pruskiego rodu. Dorasta w pałacu. Rówieśniczką Mateusza jest córka Kraussów Marita ( Marianna Zydek ). Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca jest kaszubski patriota Bazyli Miotke ( Janusz Gajos ), który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce dla Kaszub na mapie Polski, a potem buduje symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdynię. Traktat wersalski, który daje Polsce niepodległość, jednocześnie sprawia, że Kraussowie tracą majątek i wpływy. Wszyscy bohaterowie czują, że świat, który znali, wkrótce diametralnie się zmieni. Zbliża się II wojna światowa. Wśród żyjących obok siebie Kaszubów, Polaków i Niemców wzbierają niechęć i nienawiść. Tragicznym finałem tych napięć jest brutalny mord w lasach Piaśnicy.Fabuła filmu opowiada o kilkunastu dniach przed wybuchem Powstania, kiedy dowództwo Armii Krajowej rozważa wszystkie za i przeciw rozpoczęciu otwartej bitwy z Niemcami. Trudna misja, jakiej podjął się Nowak-Jeziorański polegała na przedostaniu się z okupowanej Polski do Londynu, by przekazać informacje o walach Armii Krajowej i dowiedzieć się czy Brytyjczycy udzielą pomocy dla walczącej Warszawy, na które liczyło dowództwo AK, a także politycy i delegat rządu na kraj. Po spotkaniu z najważniejszymi politykami brytyjskimi wraca do kraju ze smutnymi wieściami: żadnej pomocy nie będzie.Tommy Shelby dowodzi gangiem działającym w Birmingham w 1919 roku. Szef grupy przestępczej zapłaci każdą cenę, aby wspiąć się po szczeblach kariery na sam szczyt.Blaski i koszmary dojrzewania wywracają życie nastoletnich przyjaciół do góry nogami. Kontrowersyjny serial komediowy dwóch kumpli — Nicka Krolla i Andrew Goldberga.Serialopowiada historię kobiety o imieniu Nicole ( Alisha Wainwright ), która sama wychowuje syna, Diona (w tej roli debiutant JaSiah Young ) po śmierci swojego męża, Marka ( Michael B. Jordan ). Standardowe wyzwania wychowawcze stojące przed samotną mamą robią się jednak znacznie trudniejsze, gdy chłopiec zaczyna wykazywać tajemnicze zdolności rodem z filmów o superbohaterach. Nicole prosi więc o pomoc Pata ( Jason Ritter ), czyli najbliższego przyjaciela męża. Od tej pory razem dbają, by utrzymać sprawę w sekrecie, chronią Diona przed ludźmi pragnącymi wykorzystać jego umiejętności oraz próbują ustalić, skąd się one wzięły.Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga Joe Hilla . Gdy rodzeństwo Becky i Cal słyszą dochodzący spośród wysokiej trawy głos małego chłopca, który wzywa pomocy, postanawiają mu pomóc. Po wejściu w pole zostają wciągnięci w świat złowieszczej mocy, która szybko ich dezorientuje i rozdziela. Odcięci od świata i niezdolni do wyrwania się tajemniczej sile Becky i Cal wkrótce odkrywają, że czasem lepiej jest pozostać zagubionym niż dać się znaleźć.Świat opanowały zombie. Grupka ocalałych szuka bezpiecznego schronienia.Archie i jego ekipa zmagają się z problemami z seksem, miłością, szkołą i rodziną. Nastolatkowie zostają również wplątani w mroczną tajemnicę miasteczka Riverdale.Skompromitowany prawnik przygotowuje do konkursu piękności nastolatkę, która chce się zemścić na prześladujących ją w szkole kolegach.Po dramatycznej ucieczce Jesse Pinkman musi pogodzić się z przeszłością, aby w ogóle móc myśleć o jakiejkolwiek przyszłości.Film "The Forest of Love" to wyprawa w najciemniejsze zakamarki ludzkiego umysłu. Głównym bohaterem jest okrutny Jo Murata, który wykorzystuje swoją charyzmę do manipulowania innymi ludźmi. Poznaje on grupę młodych filmowców, którzy uznają, że jego burzliwy związek z Mitsuko to materiał na świetną opowieść. W miarę jak członkowie ekipy zbliżają się do siebie podczas kręcenia filmu, zaciera się granica między prawdą a kłamstwem oraz między człowieczeństwem a jego brakiem, co doprowadza do makabrycznych i przerażających czynów.Zapomniany, starzejący się aktor telewizyjny (Bill Murray) przyjeżdża do Japonii, aby wziąć udział w zdjęciach do filmu reklamowego. Młoda żona zapracowanego męża (Scarlett Johansson) nudzi się, pozostawiona sama sobie. Pewnego dnia ich ścieżki przetną się... Dwoje Amerykanów w Tokio to początek pięknej przyjaźni. Ważne jest bowiem to, co kryje się między słowami.Dwie zblazowane i rozczarowane codziennością nastolatki z bogatej dzielnicy zaczynają wieść drugie życie w rzymskim półświatku.Rozczarowany życiem i miłosnymi porażkami mężczyzna poddaje się tajemniczej terapii. Zaraz potem odkrywa, że został zastąpiony lepszą wersją samego siebie.Wdowa ( Meryl Streep ) bada przekręt ubezpieczeniowy i odkrywa, że w Panamie dwóch prawników sprawnie wykorzystuje światowy system finansowy. Reżyseruje Steven Soderbergh Bohaterem tego dowcipnego serialu jest nastoletni outsider poszukujący swojej zaginionej sympatii w postapokaliptycznym świecie pełnym zombie i gangów rodem z Mad Maxa.Nauczyciel aktorstwa Sandy Kominsky i jego najlepszy przyjaciel Norman Newlander z uśmiechem stawiają czoła blaskom i cieniom starości.Gdy Hollywood zamyka przed nim drzwi, Rudy Ray Moore nie poddaje się i w 1975 r. tworzy film "Dolemite" z gatunku blaxploitation. W roli głównej Eddie Murphy Nowy Jork, rok 1987. Blanka otwiera przybytek dla osób LGBTQ, a pod jej skrzydła trafiają wkrótce utalentowany tancerz i prostytutka zakochana w bogatym kliencie.