Twórcy "Stranger Things" zdradzają, o czym trzeba pamiętać przed 5. sezonem

Już pojutrze będziemy mogli obejrzeć pierwszą partię odcinków piątego i finałowego sezonu "Stranger Things". Twórcy serialu, bracia Matt i Ross Dufferowie, w rozmowie z "The Hollywood Reporter" zdradzili, o jakich rzeczach warto pamiętać przed premierą.
O czym warto wiedzieć przed piątym sezonem?
Bracia zapewniają, że historia zatoczy koło,
a wszystkie zagadki z poprzednich sezonów – nawet te z pierwszego – mają zostać rozwiązane. Twórcy podkreślają, że zależało im na pełnym domknięciu wątków i powrocie do źródeł opowieści o Vecnie i zniknięciu Willa.
Przed obejrzeniem piątego sezonu warto odświeżyć sobie kilka odcinków, szczególnie z drugiego i czwartego sezonu, w których twórcy w największym stopniu budują mitologię. Dufferowie wskazują kilka konkretnych tytułów
- "Will Roztropny" i "Szpieg" z sezonu drugiego, oraz "Masakra w laboratium" i "Na gapę" z czwartego. Jednocześnie bracia radzą, aby podejść do seansu z otwartą głową i nie skupiać się na teoriach.
Z doświadczenia wiedzą, że większość przypuszczeń fanów okazuje się błędna, na przykład na temat ewentualnego powrotu Eddiego Munsona (Joseph Quinn
) - scenarzyści zapewniają, że postać ta z pewnością nie żyje.
W rozmowie z "THR" twórcy zdradzają też, że w klimat mogą wprowadzić słynne utwory użyte w poprzednich sezonach
- "Running Up That Hill" Kate Bush
, "Should I Stay or Should I Go" The Clash
, a także "Atmosphere" Joy Division
(szczególnie, że nowe odcinki będą mieć bardziej ponurą atmosferę). Nie spodziewajmy się jednak nowych potworów
- Dufferowie chcieli rozbudować to, co pokazali już wcześniej. Porównują to do przeskoku z oryginalnego "Obcego
" do "Obcego: Decydującego starcia
".
Twórcy ekscytują się, że dzięki kinowym pokazom finału będą mogli obejrzeć na żywo reakcje fanów, szczególnie, że finałową scenę opracowali już dawno temu. Ciekawi ich też odbiór poszczególnych części sezonu, jako że każdą opracowali jako "megafilm", z własnym punktem kulminacyjnym.
To w finałowym sezonie Dufferowie mieli do zrealizowania najtrudniejszą sekwencję w całym serialu
- kręcona nocą, w deszczu, z udziałem aktorów, kaskaderów i dziesiątek statystów, była ogromnym wyzwaniem.
Twórcy przypominają, że już w 2026 roku na Netflixie pojawi się animowany serial "Stranger Things: Tales From '85"
, którego akcja będzie osadzona między wydarzeniami z drugiego i trzeciego sezonu serialu. Jest to jednak autonomiczna produkcja i nie ma wpływu na wydarzenia z głównej serii. Sezon zadebiutuje w trzech częściach:
Część 1: premiera w Polsce 27 listopada 2025; Część 2: premiera w Polsce 26 grudnia 2025 (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia); Finał: premiera w Polsce 1 stycznia 2026 (Nowy Rok)
Zwiastun piątego sezonu