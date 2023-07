Strajk aktorów: "Gladiator 2" nadal jest kręcony

Co dalej z filmem "Gladiator 2"?

Jak czytamy w tweecie APACHA, prace na planie widowiska nie zostały wstrzymane, gdyżSą to więc sekwencje ze statystami (tłumy) oraz takie, w których można skorzystać z dublerów aktorów.Ci, którzy zobowiązani są do strajku, nie pojawiają się aktualnie na planie, ale też nie wyjechali do domu.Nie można wykluczyć, że wiele produkcji realizowanych poza granicami USA (przez co nie grożą im pikiety, których inni pracownicy planu nie chcieliby przekraczać, by nie wyjść na łamistrajków) pójdzie tym samym tropem licząc, że strajk aktorów nie potrwa długo. Z drugiej stronyZa kamerą " Gladiatora 2 " ponownie stanie Ridley Scott , który będzie również producentem filmu do spółki z Michaelem Prussem Lucy Fisher . Autorem najnowszej wersji scenariusza jest David Scarpa , który napisał dla Scotta także tegorocznego " Napoleona " oraz " Wszystkie pieniądze świata ".Premiera filmu jest zaplanowana na 22 listopada 2024 roku.