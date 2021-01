Styczniowe nowości Netflix. Sprawdź, co obejrzeć w Nowym Roku

***

Styczeń na Netflix to mnóstwo nowych filmów i seriali, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. W nowym roku Netflix przygotował dla swoich widzów wyjątkową listę nowości. Będziecie mieli okazję obejrzeć zarówno nowe seriale (" Lupin ", " Przeznaczenie: Saga Winx "), jak i kontynuacje znanych i lubianych hitów (" Rozczarowani ", " Wikingowie ", " Brooklyn 9-9 "). Jeśli chodzi o filmy, warto czekać na " Cząstki kobiety ", czyli nagrodzony w Wenecji dramat z Vanessą Kirby w roli głównej, i " Wykopaliska " z Carey Mulligan Poniżej możecie zobaczyć listę najciekawszych nowości, które już w styczniu trafią na Netflix. Na który tytuł czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!Akcja serialu " Cobra Kai " toczy się 30 lat po historycznym turnieju karate z 1984 r. Od tamtego czasu Daniel LaRusso ( Ralph Macchio ) odniósł ogromny sukces, chociaż ma problemy z utrzymaniem życiowej równowagi bez wsparcia swojego mistrza, pana Miyagi. W dodatku musi się zmierzyć z dawnym przeciwnikiem, Johnnym Lawrenceem ( William Zabka ), który po serii życiowych porażek postanawia stanąć na nogi i ponownie otworzyć szkołę karate Cobra Kai.Trzydzieści lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie, nowy blade runner, oficer K ( Ryan Gosling ) z policji Los Angeles odkrywa długo skrywaną tajemnicę-spisek, który do reszty może zniszczyć to, co zostało z dawnego porządku i społeczeństwa. Chcąc uratować pogrążony w chaosie świat, K rusza na poszukiwania dawnego łowcy androidów, Ricka Deckarda ( Harrison Ford ), który ukrywa się od trzech dekad.Tytuł filmu nawiązuje do słynnego aforyzmu "mniej znaczy więcej", spopularyzowanego przez architekta Ludwiga Miesa van der Rohe (1886–1969), który używał tej maksymy do opisania estetyki swoich projektów – aranżował on niezbędne elementy budynku w taki sposób, by całość tworzyła wrażenie niebywałej prostoty. Minimaliści zmodyfikowali tę sentencję, aby zmobilizować do działania dzisiejsze społeczeństwo konsumpcyjne: czas na mniej.W ośmiu animowanych odcinkach Andy Puddicombe — były buddyjski mnich i współtwórca uwielbianej na całym świecie aplikacji do medytacji Headspace — przedstawia widzom korzyści z medytacji, podpierając się badaniami naukowymi. Każdy 20-minutowy odcinek przedstawia inną ułatwiającą medytację technikę mindfulness — skupiając się na kwestiach, takich jak stres, złość i odpuszczanie — i kończy się wspólną medytacją z przewodnikiem.Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym. W finałowym sezonie Bjorn rządzi w Kattegat, Ivar zostaje zbiegiem na Rusi, a Lagertha szykuje się do spędzenia reszty życia na spokojnej farmie.W alternatywnej rzeczywistości dzisiejszego Oakland, w Kalifornii, telemarketer Cassius Green czuje się jak w upiornym wszechświecie, gdy udaje mu się odkryć magiczny klucz, zapewniający mu sukces materialny. Gdy kariera Greena zaczyna się rozwijać, jego przyjaciele i współpracownicy organizują protest przeciwko uciskowi w korporacji. Wkrótce Cassius znajduje się w kręgu zainteresowania Stevea Lifta, uzależnionego od kokainy dyrektora naczelnego, który oferuje mu pensję wyższą niż Cassius mógłby sobie kiedykolwiek wymarzyć.Martha i Sean to oczekująca dziecka bostońska para, której życie nieodwracalnie się zmienia, kiedy poród domowy kończy się niewyobrażalną tragedią. Dla Marthy oznacza to początek trwającej rok gehenny, w trakcie której musi uporać się z żałobą oraz odnaleźć w napiętych relacjach z Seanem i apodyktyczną matką ( Ellen Burstyn ). Czeka ją też sądowe starcie ze znienawidzoną przez opinię publiczną położną ( Molly Parker ). " Cząstki kobiety " to bardzo osobista, przenikliwa i przejmująca historia o kobiecie, która uczy się żyć z bólem straty.Kiedy Assane Diop był nastolatkiem, jego życiem wstrząsnęła śmierć ojca, oskarżonego o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później Assane pomści go, inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz".To opowieść o grupie błyskotliwych policjantów, którym wyraźnie brakuje dyscypliny i przywódcy. Na co dzień zajmują się głównie niezdrową rywalizacją, plotkowaniem, flirtowaniem i dokuczaniem sobie wzajemnie. Sytuacja ulega zmianie, kiedy dowódcą ich posterunku zostaje Ray Holt (Andre Braugher), kapitan z 30-letnim stażem, który przestrzega określonych zasad i tego samego wymaga od podwładnych.Miniserial dokumentalny Netflix " Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę " opowiada nieprawdopodobną, ale prawdziwą historię tego, jak jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Ameryki został doprowadzony przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Latem 1985 roku Los Angeles nawiedziła rekordowa fala upałów. Towarzyszyła jej seria morderstw i napaści seksualnych, które z początku wydawały się niepowiązane. Ofiarami byli mężczyźni, kobiety i dzieci w wieku od sześciu do 82 lat. Pochodzili z różnych dzielnic, z różnych środowisk rasowych i poziomów społeczno-ekonomicznych. Nigdy wcześniej w historii kryminalistyki jeden morderca nie był odpowiedzialny za tak przerażający zestaw zbrodni. Młody detektyw Gil Carrillo z wydziału szeryfa hrabstwa Los Angeles i legendarny śledczy z wydziału zabójstw Frank Salerno ścigali się z czasem, by powstrzymać tego nocnego potwora. Gdy niestrudzenie pracowali nad rozwiązaniem sprawy, media deptały im po piętach, a całą Kalifornię ogarnęła panika.Grupka przyjaciół mieszkających w prowincjonalnym Capeside przechodzi kolejne etapy dorastania. Dawson Leery jest marzycielskim chłopcem z dobrej rodziny, którego fascynacja filmami odwodzi od rzeczywistości. Joey Potter musi pokonać swą niepewność skrywaną pod maską ironicznej obserwatorki, zaś zesłana przez rodziców do babci Jen musi rozliczyć się z przeszłością i znaleźć równowagę. "Czarna owca" Pacey odkryje własne możliwości, a Jack pokona strach przed ostracyzmem z powodu swojej tożsamości seksualnej.W trzeciej części " Rozczarowanych " napięcie sięga zenitu. Bean wciąż rośnie w siłę i kieruje swoim przeznaczeniem. Nieustraszeni przyjaciele wyruszają na podbój nowych światów tylko po to, by przekonać się, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.Akcja filmu toczy się w przyszłości, w której pilot dronów, Harp (Damson Idris), zostaje wysłany do śmiertelnie niebezpiecznej strefy zmilitaryzowanej. Tam wraz ze swoim przełożonym-androidem, Leo, stara się ustalić lokalizację broni masowej zagłady, zanim wpadnie ona w ręce powstańców.Nieprawdopodobna historia jednej z największych gwiazd muzyki w historii popu i rocka. Poznamy Eltona Johna na chwilę przed przełomem w jego karierze. " Rocketman " to niezwykła podróż przez życie – od nieśmiałego geniusza pianina Reginalda Dwighta po absolutną międzynarodową megagwiazdę popu, znaną jako Elton John. Przeznaczenie: Saga Winx " to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z potworami, które zagrażają ich życiu.Akcja serialu " Park Jurajski: Obóz Kredowy " toczy się w tym samym planie czasowym, co hitowy " Jurassic World ". Opowiada o grupie sześciu nastolatków biorących udział w nowym obozie przygodowym po drugiej stronie Isla Nublar. Gdy dinozaury zaczynają siać na wyspie spustoszenie, dzieciaki uświadamiają sobie, że jeśli chcą przeżyć, muszą ze sobą współpracować. Pozostawieni sami sobie i pozbawieni możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym obozowicze przełamią lody i staną się najpierw przyjaciółmi, a później wręcz rodziną.Balram Halwai ( Adarsh Gourav ) z dużą dawką czarnego humoru opowiada o swojej epickiej wspinaczce po drabinie sukcesu — od biednego wieśniaka do odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy we współczesnych Indiach. Nasz młody bohater, przebiegły i ambitny, zostaje kierowcą Ashoka ( Rajkummar Rao ) i Pinky ( Priyanka Chopra ), którzy właśnie wrócili z Ameryki. Społeczeństwo nauczyło Balrama tylko jednego — jak służyć innym — więc staje się niezastąpionym sługą swoich bogatych panów. Jednak pewnego wieczora zdaje sobie sprawę, że jest tylko narzędziem w nieczystej grze. Ryzykując utratą wszystkiego, co udało mu się zdobyć, Balram buntuje się przeciwko nieuczciwemu i nierównemu systemowi, by powstać z kolan i stać się nowym rodzajem pana.Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałych ludzi.Zbliża się II wojna światowa. W tym niepewnym okresie zawirowań dziejowych pewna majętna wdowa wynajmuje domorosłego archeologa, by przeprowadził wykopaliska na mogile położonej na terenie jej posiadłości. Wspólnie dokonują historycznego odkrycia — natrafiają na echa przeszłości Wielkiej Brytanii.