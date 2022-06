Top 10 filmów i seriali, o których nie wiedzieliście, że są na Disney+

To ekranizacja książki Beth Macy "Lekomani. Jak koncerny farmaceutyczne i lekarze potrafią uzależnić pacjentów od leków.". Z informacji podanych przez amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) wynika, że od 1999 r. przedawkowanie opioidów (na przykład pochodnych kodeiny, morfiny czy fentanylu) przyczyniło się do śmierci przynajmniej 450 tys. osób. O wiele więcej mieszkańców USA ze względu na uzależnienie popadło w całkowitą zapaść zdrowotną i społeczną. Serial " Lekomania " to opowieść o tym, jak jedna z firm wywołała najgorszą epidemię narkotyków w historii Ameryki.