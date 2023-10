Vanessa Kirby i Sydney Sweeney lepsze od Alicii Vikander i Daisy Edgar-Jones?

"Eden" - projekt, do którego Ron Howard przymierza się od 15 lat

W obsadzie wciąż pozostają Jude Law Za muzykę odpowiadać będzie Hans Zimmer . Tym samym jest to 10 wspólny projekt kompozytora i Rona Howarda Fabuła filmuinspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce na wyspach Galapagos. Prawdziwe wydarzenia do dziś pozostają zagadką. Istnieją dwie, wzajemnie wykluczające się wersje zdarzeń. Film określany jest jako czarna komedia o morderstwie i próbie przetrwania, której bohaterami są ekscentryczne jednostki gotowe porzucić cywilizację, by na Galapagos odnaleźć szczęście i zrozumieć sens życia.Zdjęcia powinny ruszyć pod koniec listopada. W większości będą realizowane w Australii, choć niewielki zespół pojawi się też na wyspach Galapagos.