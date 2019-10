W styczniu ruszą zdjęcia do 4. sezonu "Stranger Things"

3 2 1



Portal TVLine podaje, że wie, kiedy rozpoczną się zdjęcia do 4. sezonu. Ruszą w styczniu i zakończą się dopiero w sierpniu. To zaś oznacza, że na platformie Netflix zadebiutuje później, niż sezon trzeci (który miał swoją premierę na początku lipca).Szczegóły fabuły nie są oczywiście znane. Jednak opublikowany przez Netflix teaser jasno sugeruje, że jego akcja rozgrywać się będzie poza Hawkins. Sami twórcy w różnych wywiadach sugerowali, że nowa odsłona będzie różnić się od tego, do czego widzowie zdążyli się już przyzwyczaić.TVLine podaje również, że czwarty sezon będzie liczył, tak jak pierwszy i trzeci, osiem odcinków.