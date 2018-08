Zdjęcia do "Flasha" zaczną się w lutym?

3 2 1



Mamy dobrą wiadomość dla fanów Ezry Millera i granego przez niego Flasha. Wszystko wskazuje na to, że prace nad widowiskiem o przygodach szybkiego jak błyskawica bohatera idą pełną parą. Portal Production Weekly podał bowiem, że ekipa wejdzie na plan w Atlancie w lutym przyszłego roku.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Przez długi czas wśród fanów istniało przekonanie, żeinspirowany będzie cyklem "Flashpoint". Jednak w tym roku pojawiły się już informacje, które zdają się to negować.nie ma na razie wyznaczonej daty premiery. Jeśli jednak rzeczywiście zdjęcia rozpoczną się w lutym, to premiery można się spodziewać w 2020 roku. A na ten rok Warner Bros. ma zarezerwowane cztery daty dla widowisk DC, które nie mają przypisanych tytułów. Są to: 14 lutego, 3 kwietnia, 5 czerwca i 24 lipca.