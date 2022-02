"Diuna 2" - więcej Harkonennów, zdjęcia z końcem lata

"Diuna 2" – co (nowego) wiemy o filmie?

O czym opowiada "Diuna"?

Do premiery drugiej części " Diuny " jeszcze sporo czasu, ale i tak ekscytujemy się każdą nową wiadomością (zwłaszcza po 10 nominacjach oscarowych dla pierwszego filmu). W rozmowie magazynem Empire reżyser produkcji Denis Villeneuve podzielił się kilkoma informacjami. Fani Dave'a Bautisty Stellana Skarsgarda mogą się ucieszyć. Villeneuve obiecał, że w drugiej części spędzimy o wiele więcej czasu z nikczemnymi Harkonnenami, m.in. z Baronem oraz jego bratankiem Glossu Rabbanem. "Kiedy adaptujesz tak duży materiał, musisz być odważny i ryzykować. W drugim filmie będę miał więcej pola na elastyczność, na pogłębienie zasygnalizowanych wątków (...) To przypomina szachy. Pojawią się nowi bohaterowie, a Paul Atryda i siostry Bene Gesserit zajmą miejsce w drugim szeregu".We wcześniejszej rozmowie reżyser zapowiedział również, że tym razem pierwsze skrzypce odegra Chani, czyli bohaterka, w którą wcieliła się Zendaya . Większą rolę ma także otrzymać Javier Bardem , czyli ekranowy Stilgar, przywódca Fremenów (aktor liczy, że będzie miał okazję przejechać się na czerwiu, a Villeneuve miał mu obiecać, że zrobi co w jego mocy, aby zrealizować to marzenie).W dalszej części wywiadu Villeneuve powiedział, iż zdjęcia mają rozpocząć się "z końcem lata", więc niekoniecznie musi to być zapowiadany wcześniej lipiec. "Większość rzeczy jest już zaplanowana i wymyślona. To pierwszy raz, gdy powracam do zbudowanego przez siebie świata i bardzo mi to pomaga. Scenariusz jest gotowy. Czuję się pewnie. Oby pandemia nic nie popsuła, to jedyna wielka niewiadoma".Przypomnijmy: słabe wyniki box office'owe filmów Warner Bros. w Ameryce i niezadowolenie studia Legendary z decyzji o równoległej premierze w kinach i na serwie HBO Max przyczyniły się do spekulacji, że " Diuna 2 " w ogóle nie powstanie. Fani odetchnęli z ulgą w październiku, kiedy to druga część widowiska dostała zielone światło.Premiera drugiej części " Diuny " zaplanowana jest na 20 października 2023 roku. Diuna " opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atrydy. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.W obsadzie znaleźli się m.in. Timothée Chalamet