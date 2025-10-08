George Clooney ujawnia, że "Ocean's 14" coraz bliżej. Kiedy zdjęcia? Kto gra?

Wygląda na to, że kolejna część "Ocean's Eleven" powstanie. George Clooney zdradził w nowym wywiadzie, na jakim etapie są prace przygotowawcze. Tym razem zamiast ogólnikowych zapowiedzi i tajemniczych obietnic powoli zaczynają pojawiać się konkrety. Na przykład potencjalna data rozpoczęcia zdjęć.
George Clooney zapowiada "Ocean's 14"
Podczas promowania swojego nowego filmu "Jay Kelly
" na nowojorskim festiwalu filmowym George Clooney ujawnił, jaki status ma "Ocean's 14"
. Właśnie zatwierdziliśmy budżet w Warner Bros. i próbujemy wszystko dopiąć. To tylko kwestia dogrania harmonogramu i ustalenia daty rozpoczęcia pracy. Zaczniemy kręcić prawdopodobnie za dziewięć, dziesięć miesięcy
, zdradził Clooney
.
A co miał do powiedzenia gwiazdor w kwestii potencjalnej obsady? Wygląda na to, że powinna wrócić większość paczki: Tak, Brad, Matt, Don i Julia. Ostatnio jadłem obiad z Julią. Wszyscy wciąż są bliskimi przyjaciółmi. Więc okazja do wspólnej pracy byłaby fajna.
Mowa oczywiście o Bradzie Pittcie
, Mattcie Damonie
, Donie Cheadle'u
i Julii Roberts
. Największą niewiadomą pozostaje na razie tożsamość reżysera. Steven Soderbergh
, który stanął za kamerą trzech dotychczasowych części serii (nie licząc spin-offu, "Ocean's 8
"), mówił w wywiadach, że nie jest zainteresowany i wyczerpał już temat. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się m.in. Davida Leitcha
("Kaskader
", "Bullet Train
"), ale to na razie jedynie plotka.
"Jay Kelly" – zwiastun
O czym opowiada "Jay Kelly"?
Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.