Newsy Filmy George Clooney ujawnia, że "Ocean's 14" coraz bliżej. Kiedy zdjęcia? Kto gra?
Filmy

George Clooney ujawnia, że "Ocean's 14" coraz bliżej. Kiedy zdjęcia? Kto gra?

World of Reel / autor: /
George Clooney ujawnia, że &quot;Ocean's 14&quot; coraz bliżej. Kiedy zdjęcia? Kto gra?
źródło: Materiały prasowe
Wygląda na to, że kolejna część "Ocean's Eleven" powstanie. George Clooney zdradził w nowym wywiadzie, na jakim etapie są prace przygotowawcze. Tym razem zamiast ogólnikowych zapowiedzi i tajemniczych obietnic powoli zaczynają pojawiać się konkrety. Na przykład potencjalna data rozpoczęcia zdjęć.

George Clooney zapowiada "Ocean's 14"



ocean.jpg


Podczas promowania swojego nowego filmu "Jay Kelly" na nowojorskim festiwalu filmowym George Clooney ujawnił, jaki status ma "Ocean's 14".

Właśnie zatwierdziliśmy budżet w Warner Bros. i próbujemy wszystko dopiąć. To tylko kwestia dogrania harmonogramu i ustalenia daty rozpoczęcia pracy. Zaczniemy kręcić prawdopodobnie za dziewięć, dziesięć miesięcy, zdradził Clooney.

A co miał do powiedzenia gwiazdor w kwestii potencjalnej obsady? Wygląda na to, że powinna wrócić większość paczki: Tak, Brad, Matt, Don i Julia. Ostatnio jadłem obiad z Julią. Wszyscy wciąż są bliskimi przyjaciółmi. Więc okazja do wspólnej pracy byłaby fajna.

Mowa oczywiście o Bradzie Pittcie, Mattcie Damonie, Donie Cheadle'u i Julii Roberts.

Największą niewiadomą pozostaje na razie tożsamość reżysera. Steven Soderbergh, który stanął za kamerą trzech dotychczasowych części serii (nie licząc spin-offu, "Ocean's 8"), mówił w wywiadach, że nie jest zainteresowany i wyczerpał już temat. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się m.in. Davida Leitcha ("Kaskader", "Bullet Train"), ale to na razie jedynie plotka.

"Jay Kelly" – zwiastun




O czym opowiada "Jay Kelly"?



Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.

