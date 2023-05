Recenzujemy "Strażników Galaktyki 3". Marvel wraca do formy?

Little szop of body horrors (recenzja filmu "Strażnicy Galaktyki: Volume 3")

O czym opowiadają "Strażnicy Galaktyki: Volume 3"?

"Powiedz mi, jakie piosenki lubisz, a powiem ci, kim jesteś", mogłoby brzmieć motto " Strażników Galaktyki ". Każda nowa część serii jest jakby kolejną odsłoną taśmy-składanki Petera Quilla , a każde nowe perypetie tytułowych bohaterów przepisane są na kolejne hiciory. Kiedy drużyna się kłóci, rozbrzmiewa "The Chain" Fleetwood Mac , w którym skłóceni członkowie zespołu śpiewają o byciu skłóconym, i tak dalej. Dwa poprzednie filmy trylogii otwierały luźne, bujające szlagiery, które służyły za obietnicę, że oto czeka nas dobra zabawa. Tymczasem " Strażnicy Galaktyki: Volume 3 " witają nas pochmurną czołówką rozegraną w rytm "Creep" zespołu Radiohead . Coś się zmieniło. Zwróćcie uwagę, że słuchawki nosi tym razem nie Quill, ale Rocket Gunn składa nam nową obietnicę: będzie poważnie(j). Wiemy już, czego słucha Rocket, pora zadać pytanie: kim jest?Przede wszystkim jest koronnym dowodem na sukces Gunna, faceta, który porwał świat filmem o szopie gadającym z drzewem. Ale Rocket jest również sercem tytułowej drużyny i kluczem do metody reżysera. Gunn od trzech filmów opowiada nam o alternatywnej rodzinie skleconej z niedobranych wyrzutków, jednym dziwniejszym od drugiego. Ale Rocket wyróżnia się nawet w tak kolorowym gronie: jego charyzmę można zmierzyć już samym stosunkiem wzrostu do charakteru. Jeśli symbolem-fetyszem serii jest walkman, gadżet, który pozwala zamknąć się w swojej głowie z muzyką i być "samemu w tłumie", to Rocket komponuje się z nim idealnie. Przecież gadający szop skrzętnie skrywa swoje prawdziwe ja za fasadą kosmicznego twardziela. Aparycja uroczej maskotki, niewyparzona gęba i wrażliwe wnętrze: tyle sprzeczności w tak małym ciałku. Trudno się dziwić, że Rocket fascynował już od pierwszego filmu, raz na jakiś czas błyszcząc wyjątkowo jasno (scena pogadanki z Thorem z " Avengers: Wojnie bez granic " – złoto). Gunn dotychczas jednak robił tylko aluzje do tragicznej historii bohatera. Tym razem opowiada ją w całości, i nie bierze jeńców.