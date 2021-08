"Szybcy i wściekli 10" nie tak szybko. Premiera w 2023 roku

Wiemy już, kiedy do kin trafi dziesiąta część " Szybcy i wściekli ". I niestety nie mamy dobrej wiadomości dla fanów. Musicie uzbroić się w cierpliwość. " Fast & Furious 10 " trafią do kin w kwietniu 2023 roku.Pierwotnie widowisko miało być finałem całego cyklu. W 2020 roku Universal Pictures podjęło decyzję o podzieleniu filmu na dwie części. W ten sposób całość ma liczyć 11 kinowych odcinków.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Możemy jednak spodziewać się powrotu takich gwiazd cyklu jak: Vin Diesel Jason Statham . Wielkim nieobecnym będzie skonfliktowany z Dieselem Obie planowane części wyreżyseruje Justin Lin . Stał on za kamerą pięciu z dotychczasowych widowisk. Za scenariusz ponownie odpowiadać będzie Chris Morgan