"Top Gun: Maverick" na 4K UHD, 4K UHD STEELBOOK, BLU-RAY I DVD

Tom Cruise w spektakularnej roli w światowym fenomenie " Top Gun: Maverick ", numerze jeden światowego box office’u i najbardziej dochodowym filmie w karierze aktora/producenta. Okrzyknięty "spektakularnym" (Brian Truitt, USA Today), "zapierającym dech w piersiach" (Don Kaye, Den of Geek) i "oszałamiającym" (Sean O'Connell, Cinemablend) " Top Gun: Maverick " zadebiutował na 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD 31 października w ofercie Galapagos.Wydania " Top Gun: Maverick " home entertainment zabierają fanów głęboko w proces tworzenia światowego hitu dzięki materiałom dodatkowym o długości aż 110 minut. Zobacz intensywny program szkolenia lotniczego przeprowadzonego dla obsady filmu, wejdź za kulisy, gdzie filmowcy tworzą najbardziej spektakularne sekwencje lotnicze i przekrocz granice Mach-10 dzięki eksperymentalnemu samolotowi, który zaprojektowano specjalnie na potrzeby filmu. Spotkaj Toma Cruise'a , który dzieli się swoją lotniczą pasją, pilotuje własne samoloty i opowiada o swojej niesamowitej karierze na 75. Festiwalu Filmowym w Cannes. Obejrzyj też dwa teledyski Lady Gagi oraz OneRepublic.• Cleared For Take Off - nagrania programu treningowego, który przechodziła ekipa filmowa przygotowując się do kręcenia ujęć w myśliwcach.• Breaking New Ground - Filming Top Gun: Maverick - sceny zza kulis, podczas których fani wraz z aktorami mogą podziwiać niesamowite akrobacje powietrzne.• A Love Letter To Aviation - Tom Cruise dzieli się swoją pasją do latania podczas pilotowania własnego myśliwca P-51 Mustanga z okresu II wojny światowej...• Forging The Darkstar - nagranie pokazujące przekraczanie prędkości 10 machów z eksperymentalnym myśliwcem zbudowanym na potrzeby filmu.• Masterclass with Tom Cruise – Cannes Film Festival - Tom Cruise opowiada o swojej karierze filmowej podczas 75. Festiwalu Filmowego w Cannes.• "Hold My Hand" – Lady Gaga Music Video - teledysk muzyczny stworzony specjalnie do singla Lady Gagi promującego film Top Gun: Maverick.• "I Ain’t Worried" – OneRepublic Music Video - teledysk muzyczny do nowej piosenki zespołu OneRepublic.Wydanie 4K Ultra HD™ oferuje ścieżkę dźwiękową Dolby Atmos® przygotowaną specjalnie na użytek domowy, aby umieścić i przenieść dźwięk w dowolne miejsce w pomieszczeniu, oraz Dolby Vision™ High Dynamic Range (HDR), który zapewnia większą jasność i kontrast, a także pełniejszą paletę kolorów*. Film będzie również dostępny w 2 wydaniach 4K Ultra HD™ Steelbook. Dyski 4K Ultra HD™ zawierają bogactwo dodatków specjalnych.Film Top Gun: Maverick w wydaniu Blu-ray prezentowany jest w wysokiej rozdzielczości 1080p z Dolby Atmos. Blu-ray zawiera również dodatki "Gotowy do startu", "Jak powstawał Top Gun: Maverick", "Pasja latania" oraz teledysk Lady Gaga "Hold My Hand" i OneRepublic "I Ain't Worried".Wydanie DVD zawiera film w standardowej jakości oraz dodatki specjalne "Gotowy do startu", "Akrobacje powietrzne", "Pasja latania".Fenomenalna obsada, wśród której znaleźli się Val Kilmer Tim Robbins oraz niezrównany Tom Cruise jako Maverick, młody amerykański as przestworzy, który chce wiele udowodnić, ale jeszcze więcej musi się nauczyć. Od zawsze w rankingu najlepszych filmów akcji, " Top Gun " dostarcza wysokooktanową dawkę adrenaliny. Wydanie zawiera dodatki specjalne: "Dziedzictwo Top Gun", "Strefa zagrożenia: Jak powstawał Top Gun", "Komentarze twórców i ekspertów Naval" "Najlepsi z najlepszych: wewnątrz prawdziwej jednostki Top Gun", "Trening przetrwania" i więcej.Po ponad trzydziestu latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej, jej czołowy pilot, Pete "Maverick" Mitchell ( Tom Cruise ) jest tam, gdzie powinien być. Jako mistrz w swoim fachu testuje najnowocześniejsze maszyny. Kiedy powraca do TOP GUN, by wyszkolić elitarną grupę absolwentów musi zmierzyć się z duchami przeszłości i stanąć twarzą w twarz z porucznikiem Bradshawem ( Miles Teller ), synem swojego zmarłego przyjaciela "Goose’a". Zaciekła rywalizacja wybucha, gdy piloci przygotowują się do akcji specjalnej, która będzie wymagała największego poświęcenia od tych, którzy zostaną wybrani do misji.