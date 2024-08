3. Big Festivalowski w dniach 16-18 sierpnia w Płocku!

3. edycja festiwalu sztuki komediowej odbędzie się w dniach 16-18 sierpnia. Kino, koncerty, spotkania z twórcami, stand-up, improwizacje, dubbing na żywo, warsztaty aktorskie, a nawet Muzeum Memów (pierwsze w Europie i drugie na świecie po Hongkongu!), czyli nikt nie pytał, wszyscy potrzebowali. Miiks jakościowej, pozytywnej twórczości i humoru przeplata się z praktyczną wiedzą. BiG Festivalowski to kreatywny hołd dla sztuki, która rozśmiesza i podnosi na duchu, oraz okazja do oderwania się od codziennego tempa w kameralnej atmosferze Płocka. Nie znajdziecie na BiG-u sztywnych bankietów i VIP-owskiego traktowania, a festiwalowy dress code to szlafrok, wygodne klapki i luz w Klubie Festivalowskim.W tym roku w programie też sporo nowości, m.in. międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych SHORT Festivalowski, przegląd kultowych czeskich komedii oraz rozszerzona sekcja Live Comedy. Festiwal otworzy koncert zespołu Dr Misio z Arkiem Jakubikiem na czele, oraz, tradycyjnie już, coroczny pokaz plenerowy filmu " Big Lebowski " na płockim rynku. Widzowie spotkają się też z Muńkiem Staszczykiem po seansie filmu dokumentalnego o T.Love " Śmierć Leszczom ", a Andrzej Grabowski otrzyma nagrodę za całokształt twórczości komediowej. Pierwszy raz na dużym kinowym ekranie widzowie będą mieli okazję obejrzeć wybrane odcinki „ Świata według Kiepskich ”, a Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski tworzący PODCASTEX, na żywo dokonają analizy fenomenu i wpływu tego kultowego serialu na polską popkulturę.BiG Festivalowski 2024 zapowiada się jako niezapomniane wydarzenie, pełne filmowych, muzycznych i komediowych atrakcji. Festiwal odbędzie się w Płocku, a jego bogaty program obejmuje różnorodne sekcje, które zadowolą każdego miłośnika kultury, nie tylko komediowej. Poniżej najważniejsze punkty tegorocznej edycji.