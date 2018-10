Alicia Vikander legendarną feministką

Getty Images © Andreas Rentz



) prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady. Wcześniej angaż otrzymała Julianne Moore Film będzie biografią Glorii Steinem. Jest to jedna z ikon amerykańskiego ruchu feministycznego. Po studiach i dwuletnim pobycie w Indiach pracowała w Niezależnym Ośrodku Badań, instytucji państwowej, która realizowała zlecenia m.in. CIA. Od początku lat 60. Steinem zaczęła zajmować się dziennikarstwem. Redaktorzy pism, z którymi współpracowała, nie od razu zaakceptowali jej proemancypacyjne, feministyczne nastawienie. Rozgłos przyniósł jej artykuł o pracy "króliczków" z klubów Playboya. Żeby napisać go kompetentnie, Steinem zatrudniła się w jednym z takich klubów. Było to w 1963 roku.Równolegle do swojej kariery dziennikarskiej Gloria Steinem angażowała się w powstający wówczas ruch feministyczny. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy tego ruchu. Razem z Betty Friedan i Bellą Abcug poprowadziła w 1970 roku w Nowym Jorku ogromny, ogólnokrajowy marsz kobiet na rzecz równości. Była jedną z założycielek najbardziej znanego pisma feministycznego w Stanach "Ms.". Vikander zagra młodą Steinem, zaś Moore starszą. Całość wyreżyseruje Julie Taymor