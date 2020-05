Andy Serkis o Alfredzie z "The Batman"

Jako że praca na planie komiksowej superprodukcji " The Batman " została wstrzymana z uwagi na pandemię koronawirusa, ekipa spędza czas na podsycaniu ognia w sercach fanów. W najnowszym wywiadzie z LADBible aktor Andy Serkis uchylił rąbka tajemnicy na temat filmu. Serkis , który wcieli się w Alfreda Pennywortha, zdradził, iż relacja panicza Bruce'a i Alfreda będzie jednym z centralnych wątków scenariusza. Spytany o to, czy będzie inspirował się nolanowską wersją wiernego lokaja, odparł: " Michael Caine to fantastyczny aktor, a jego Alfred jest legendą. Nie mógłbym się z nim mierzyć. Muszę odkryć Alfreda dla siebie. To jak z bohaterami Szekspira - cofasz się i zamieniasz coś uniwersalnego w coś własnego, autorskiego" Serkis powiedział też, że nagrał około połowę swoich zdjęć - wygląda więc na to, że jeszcze sporo pracy przed nim. Potwierdził również, że będziemy mieć do czynienia ze znacznie mroczniejszą wersją kultowego bohatera - Batman będzie w równym stopniu genialnym detektywem, co brutalnym mścicielem.W Batmana wcieli się Robert Pattinson . W obsadzie są również m.in. Zoe Kravitz w roli Kobiety-Kota, Paul Dano jako Człowiek-Zagadka oraz Jeffrey Wright wcielający się w komisarza Gordona. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Matt Reeves ).trafi do kin 1 października 2021 - pierwotnie miał zadebiutować 1 czerwca 2021 roku.